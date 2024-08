Pożar kamienicy w Poznaniu. Miasto i Caritas oferują pomoc poszkodowanym

Pożar i wybuch w kamienicy w Poznaniu. Dwóch strażaków nie żyje

Do pożaru i wybuchu w kamienicy przy ul. Kraszewskiego w Poznaniu doszło w nocy z soboty na niedzielę (24/25 sierpnia). Dwóch strażaków zginęło. Jak poinformował w mediach społecznościowych szef MSWiA Tomasz Siemoniak, zmarli funkcjonariusze to ogn. Patryk Michalski i ogn. Łukasz Włodarczyk.

Z ogromnym smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci ogn. Patryka Michalskiego i ogn. Łukasza Włodarczyka. Ci doświadczeni funkcjonariusze @KGPSP zginęli podczas akcji gaśniczej w Poznaniu, niosąc pomoc innym. Ich bohaterstwo, heroizm, a także służba Rzeczypospolitej nie zostaną…— Tomasz Siemoniak (@TomaszSiemoniak) August 25, 2024

Władze Poznania uruchamiają pomoc dla poszkodowanych

W niedzielę (25 sierpnia) po południu poznański magistrat poinformował, że Miejski Punkt Interwencji Kryzysowych to miejsce, w którym osoby poszkodowane w nocnym pożarze mogą znaleźć pomoc - także indywidualne wsparcie psychologiczne. Punkt znajduje się przy ul. Pamiątkowej 28, nr tel.: 509 111 508 lub 516 183 943, adres mailowy: [email protected]. Pracują tam specjaliści, którzy niosą wsparcie bezpłatnie i całodobowo, osobiście, telefonicznie lub mailowo.

- Wszystkie osoby i rodziny poszkodowane w pożarze mogą także otrzymać wsparcie socjalne (w tym finansowe) w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Od poniedziałku (26 sierpnia) mogą zgłaszać się do filii MOPR Jeżyce przy ul. Sienkiewicza 22. Punkt Obsługi Klienta znajduje się na parterze budynku. Można także kontaktować się telefonicznie, pod nr: 61 878 18 81 lub 61 878 18 88. Godziny pracy: poniedziałek od 7.30 do 16.00, wtorek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30, piątek od. 7.30 do 15.00 - poinformowano.

Jak już wcześniej informował Urząd Miasta Poznania, z powodu zdarzenia ewakuowano mieszkańców budynku, gdzie doszło do pożaru, oraz sąsiednich. Miasto zapewniło im transport i zakwaterowanie w hotelu przy ul. Łozowej. Na miejsce przyjechał także prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak oraz jego zastępca Mariusz Wiśniewski.

Magistrat informował także, że "mieszkańcy lokali przyległych do zniszczonej kamienicy będą mogli - w asyście policjanta i straży pożarnej - wejść do swoich mieszkań, by zabrać z nich niezbędne dokumenty czy leki". Zastrzeżono, że "będzie to jednak możliwe dopiero po zakończeniu akcji ratowniczo-gaśniczej" - podano.

Caritas uruchomił zbiórkę dla poszkodowanych po pożarze w Poznaniu

W niedzielę także Caritas Archidiecezji Poznańskiej uruchomiała zbiórkę dla poszkodowanych w pożarze i wybuchu.Jesteśmy w stałym kontakcie z Centrum Zarządzania Kryzysowego, aby jak najlepiej wspierać działania ratunkowe i pomocowe. – Po zakończeniu akcji ratunkowej wielu ludzi będzie potrzebowało wsparcia w odbudowie swojego życia i powrocie do normalności. Dlatego zwracamy się do Was z prośbą o pomoc. Każda, nawet najmniejsza wpłata, przyczyni się do wsparcia poszkodowanych w tej tragedii. Razem możemy pomóc im stanąć na nogi i odbudować to, co stracili – poinformowało Caritas Archidiecezji Poznańskiej.

Zbiórkę można wesprzeć w formie tradycyjnego przelewu na poniższe dane: Caritas Archidiecezji Poznańskiej, Nr konta: 70 1090 1362 0000 0000 3602 2297, Tytuł: Cel charytatywny – Kraszewskiego. Szczegóły zbiórki można znaleźć także na stronie caritaspoznan.pl.

