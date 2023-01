To prawdziwy cud!

Policjanci z Archiwum X ustalili sprawcę brutalnego gwałtu sprzed dekady!

Rzecznik wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak powiedział PAP w piątek (20 stycznia), że 51-latek usłyszał zarzut zgwałcenia, za co grozi mu kolejna kara do 12 lat więzienia. Do zdarzenia doszło w lutym 2013 roku, gdy mieszkanka Poznania wracała w nocy ze spotkania towarzyskiego.

- W pobliżu ul. Kotowo zaczepił ją nieznany mężczyzna i zaatakował od tyłu. Skrępował jej ręce i zgwałcił. Po wszystkim uciekł. Kobieta wróciła do domu i powiadomiła policję. W trakcie przesłuchań i oględzin policjanci zabezpieczyli odzież poszkodowanej, ślady biologiczne oraz wszystko, co mogło pomoc w identyfikacji sprawcy. Niestety nie przyniosło to oczekiwanego rezultatu - powiedział Borowiak.

Policjanci z poznańskiego Archiwum X sprawę niewykrytego gwałtu sprzed dekady zaczęli badać w połowie 2022 roku. Jeszcze raz szczegółowo przeanalizowali zebrany w tej sprawie materiał dowodowy. Poddali analizie szereg innych podobnych spraw. Udało się im w ten sposób wytypować podejrzanego - 51-letni mężczyznę z powiatu kościańskiego.

Sprawdzono profil DNA potencjalnego sprawcy, zajęli się tym eksperci Sekcji Biologii i Genetyki Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Poznaniu. Jego profil biologiczny pasował do gwałciciela. Ustalony 51-latek był wielokrotnie karany za tego typu przestępstwa.

- Pierwszy raz dopuścił się takiego czynu w 1993 roku w Kościanie. Kolejne przypadki miały miejsce w Poznaniu i Lesznie. Sprawca był już kilkakrotnie skazany za te przestępstwa. Obecnie przebywa w więzieniu właśnie za te wyroki - powiedział rzecznik.

O swoich ustaleniach policjanci poinformowali prokuratorów z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Mężczyzna został formalnie zatrzymany w zakładzie karnym. Na podstawie materiałów dowodowych prokurator przestawił mu zarzut zgwałcenia, za co grozi mu kolejna kara do 12 lat więzienia.

Na wniosek policji i Prokuratury Okręgowej w Poznaniu sąd aresztował podejrzanego.

