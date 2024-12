wracamy do tematu!

Spis treści

Szykują się zmiany na lotnisku w Poznaniu. To duże ułatwienie dla pasażerów

Według danych Ławicy w 2023 roku na poznańskim lotnisku obsłużono prawie 2,8 mln pasażerów, więc to naprawdę solidny wynik. Zainteresowanie portem - jak widać - jest duże, tym samym nie ma się co dziwić, że obiekt co rusz zmienia się na lepsze dla swoich pasażerów.

Tym razem lotnisko postanowiło wprowadzić zmiany, które bez wątpienia ułatwią podróże. Okazuje się, że na poznańskiej Ławicy pojawią się tomografy komputerowe, które będą prześwietlać bagaże w szybszy i jeszcze dokładniejszy sposób.

Nikt nie lubi czekać w kolejkach, dlatego jednym z najważniejszych etapów modernizacji naszego portu lotniczego jest przebudowa infrastruktury oraz wdrożenie nowoczesnych urządzeń do prześwietlania bagażu [...] Jako pierwszy port lotniczy w Polsce będziemy wykorzystywać technologię tomografów komputerowych do kontroli bagażu kabinowego - czytamy w komunikacie udostępnionym na Facebooku.

W związku z rewolucją, od 5 grudnia 2024 roku wyłączono z użytku wschodnie wejście do terminalu oraz windę prowadzącą na antresolę.

Nowoczesne technologie na polskich lotniskach

Poznań, który ma wprowadzić tomografy komputerowe do prześwietlania bagażu, to niejedyne lotnisko w Polsce, które może pochwalić się nowoczesnymi technologiami. Okazuje się, że m.in. lotnisko w Krakowie od kilku miesięcy działa w kwestii wprowadzenia skanerów CT. Port Kraków-Balice jako jeden z pierwszych w Polsce ogłosił chęć wdrożenia owego rozwiązania, które ułatwi oraz przyspieszy kontrolę bezpieczeństwa. Co ciekawe, w 2028 roku innowacyjną technologię chce wprowadzić również lotnisko w Katowicach.

Przeczytaj także: To już pewne! Po 18 latach nadchodzi rewolucja. Kolejne lotniska decydują się na zmiany