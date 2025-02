Rozpalili ognisko w piwnicy? Wybuchł pożar, w którym zginęły dwie osoby. Wiemy, kim były ofiary

Monika wyszła z domu i już nie wróciła. Zdążyła jeszcze wysłać wiadomość do rodziny

Pożar w Gnieźnie. Dwie osoby nie żyją

O tej tragedii mówi się nie tylko w Gnieźnie. Dwie osoby zginęły w pożarze kamienicy. Do tragedii doszło w niedzielny wieczór. Jak poinformowali strażacy po godzinie 21.00, w strażacy otrzymali informację o pożarze w pomieszczeniach piwnicznych. Służby szybko ruszyły na pomoc. Okazało się, że języki ognia trawiły już człowieka. Na ratunek dla mężczyzny było za późno, a przy gaszeniu kolejnej części piwnicy druhowie odnaleźli kolejne zwęglone ciało. Mieszkańcy kamienicy, którym na szczęście nic się nie stało, wskazują, że panowie w piwnicy rozpalali ognisko. Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią z ze zdjęciami.

Nowe fakty w sprawie pożaru w Gnieźnie. Policjant komentuje

- Ofiary to prawdopodobnie osoby bezdomne. Teraz planujemy oględziny z biegłym - mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Zmarli mieli 43 i 49 lat. Na pytanie, co było przyczyną dramatu odpowie prowadzone śledztwo. Bliskim zmarłych składamy wyrazy współczucia. Przypomnijmy - to nie jedyna tragedia z minionego weekendu. W Żydowie pod Wrześnią odnaleziono ciało 79-letniego mężczyzny. Tę sprawę opisujemy szerzej w tym miejscu.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].