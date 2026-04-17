Restaurator zaatakował 15-letnią praktykantkę. Szokujące nagrania. Sprawę bada prokuratura

15-latka odbywała praktyki w restauracji w Obornikach

Do zdarzenia doszło po zakończeniu pracy, około godziny 17

Ojciec nastolatki twierdzi, że została zaatakowana przez właściciela

Restaurator przekonuje, że konflikt wywołało zachowanie dziewczyny

Szokujące sceny w Obornikach. Jak informuje Radio Poznań, restaurator miał pobić i zwyzywać 15-letnią dziewczynę, która odbywała u niego praktyki. Nagranie z zajścia lotem błyskawicy obiegło media społecznościowe. Radio Poznań rozmawiało z ojcem zaatakowanej nastolatki. Ojciec Nadii twierdzi, że dziewczynka we wtorek zakończyła praktyki o 17 i poszła do szatni. Poszedł za nią właściciel lokalu, a chwilę później także jej znajomi. Dzięki nim wiadomo, co wydarzyło się dalej – zajście zostało nagrane. Kolejny filmik został nagrany na parkingu przez restauracją.

Reporter Radia Poznań rozmawiał z właścicielem restauracji. Mężczyzna twierdził, że Nadia sprawiała problemy podczas praktyk, a konflikt wywołało wpuszczenie znajomych do pomieszczenia socjalnego. - Prokuratura podjęła decyzję o wszczęciu postępowania karnego z urzędu, w sprawie restauratora, który bił praktykantkę w Obornikach - mówi Super Expressowi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.

