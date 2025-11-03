Strzelanina w Wielkopolsce! Policja zatrzymała pięć osób. Znamy szczegóły obławy

Strzelanina w Smogorzewie. Pięć osób zatrzymanych!

Kom. Monika Curyk z Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu powiedziała w rozmowie z PAP w poniedziałek (3 listopada), że wszyscy zatrzymani to mężczyźni w wieku od 28 do 46 lat. Cztery osoby to mieszkańcy województwa lubuskiego. Zatrzymany został również właściciel rusznikarni z magazynem broni i amunicji. Jego rola w całym zajściu będzie wyjaśniana.

W niedzielę (2 listopada) wieczorem, przed godz. 20, funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie dotyczące incydentu, do jakiego miało dojść na terenie prywatnej posesji, na której znajduje się rusznikarnia. Z informacji od osoby powiadamiającej policję wynikało, że w czasie zdarzenia padł przynajmniej jeden strzał.

Curyk podała, że według relacji zgłaszającego na posesji zjawiło się kilka samochodów. Po pewnym czasie odjechały one w kierunku miejscowości Piaski. Strzały miały paść na leśnej drodze.

- Na miejsce dotarli policjanci, którzy natknęli się na jedno z aut leżące w rowie. Zatrzymali trzy osoby. Dwie z nich były lekko ranne – przekazała policjantka. Poszkodowani z lekkimi ranami trafili do szpitala.

Funkcjonariusze prowadzili obławę za pozostałymi samochodami widzianymi w miejscowości. Obława zakończyła się po północy. Zatrzymani mieszkańcy województwa lubuskiego byli w przeszłości notowani przez policję. Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia.

