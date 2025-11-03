Strzelanina w Smogorzewie

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 2 listopada, około godziny 20:00. Policja otrzymała zgłoszenie o incydencie na terenie prywatnej posesji w Smogorzewie, gdzie znajduje się rusznikarnia. Z relacji osoby zgłaszającej wynikało, że na posesji pojawiło się kilka samochodów, a następnie padł przynajmniej jeden strzał. Po pewnym czasie pojazdy odjechały w kierunku Piasków. Strzały miały paść na leśnej drodze.

- Na miejsce dotarli policjanci, którzy natknęli się na jedno z aut leżące w rowie. Zatrzymali trzy osoby. Dwie z nich były lekko ranne – poinformowała kom. Monika Curyk, oficer prasowa KPP w Gostyniu.

Poszkodowani z lekkimi ranami trafili do szpitala.

Policyjna obława i zatrzymania po strzelaninie w powiecie gostyńskim

Po otrzymaniu zgłoszenia, policja natychmiast rozpoczęła obławę, która zakończyła się po północy. Zatrzymano łącznie pięć osób – czterech mieszkańców województwa lubuskiego oraz właściciela rusznikarni. Wszyscy zatrzymani to mężczyźni w wieku od 28 do 46 lat. Mieszkańcy województwa lubuskiego byli w przeszłości notowani przez policję.

Właściciel rusznikarni przesłuchiwany w prokuraturze

W poniedziałek 43-letni Łukasz W., właściciel firmy rusznikarskiej, został przesłuchany w prokuraturze jako podejrzany o usiłowanie zabójstwa czterech osób. Jak ustalił "Super Express", mężczyzna miał oddać w ich kierunku kilkanaście strzałów z pistoletu CZ Shadow kaliber 9x19.

Jeden postrzelony w brzuch, drugi w dłoń

W wyniku strzelaniny dwóch mężczyzn odniosło obrażenia. Jeden z nich został ranny w brzuch, a drugi w dłoń. Obaj poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala, gdzie udzielono im pomocy medycznej. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Obecnie trwa wyjaśnianie wszystkich okoliczności zdarzenia. Policja i prokuratura prowadzą intensywne śledztwo, aby ustalić motywy działania podejrzanego oraz dokładny przebieg strzelaniny. Sprawa jest rozwojowa.