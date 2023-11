Zbysław C. dokonał makabrycznej zbrodni 18 października 2023 roku. 5-letni Maurycy nie zawinił. Poszedł na pocztę z grupą przedszkolaków. Trafił na szaleńca, który zaatakował go nożem. Lekarze robili wszystko, co w ich mocy, ale nie zdołali uratować chłopca. Śmierć poszkodowanego poruszyła nie tylko mieszkańców Poznania. Z różnych rejonów Polski płynęły wyrazy współczucia. Opinia publiczna domagała się najsurowszej możliwej kary dla Zbysława C. Żadna nie przywróci jednak życia Maurycego. Najbliżsi pochowali 5-latka na poznańskim cmentarzu komunalnym. Na uwagę zasługuje przejmujący gest taksówkarzy.

Dalszy ciąg materiału znajdziecie pod filmem

Czytaj więcej o sprawie: Szaleniec polował na ofiarę. "Nie zabiją Cię papierosy, tylko ja". Dopadł 5-latka

Szaleniec zamordował Maurycego. Przejmujący gest taksówkarzy po pogrzebie chłopca

Taksówkarze chcieli przygotować piękny kondukt żałobny. Zebrali na ten cel prawie 2400 zł. - Oddajmy hołd Maurycemu! Zróbmy kondukt żałobny dla Maurycego, aby pożegnać tę małą duszyczkę w ostatniej drodze - apelowali w opisie zrzutki taksówkarze z Warszawy. Chcieli przejechać ze stolicy do Poznania i wziąć udział w pogrzebie. Jak już wspomnieliśmy wyżej, rodzina zdecydowała się jednak na pogrzeb bez osób postronnych. Taksówkarze wiedzieli jednak, że pieniądze nie mogą się zmarnować.

- Szanując pogrążonych wielkim bólem rodziców i rodzinę, zrezygnowaliśmy z wyjazdu do Poznania. W porozumieniu z poznańskimi taksówkarzami postanowiliśmy, że wpłacone pieniądze przekażemy na rzecz hospicjum dziecięcego - przekazał Paweł Saturski, przedstawiciel warszawskich taksówkarzy, cytowany przez fakt.pl.

Piękny gest taksówkarzy sprawia, że możemy tylko bić brawo. Taka kwota na pewno przyda się potrzebującym i zostanie spożytkowana we właściwy sposób. Rodzinie i bliskim Maurycego składamy wyrazy współczucia.