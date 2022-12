Tajemniczy zgon 30-latki w Poznaniu. "Mogła już być w stanie śmierci klinicznej"

Malutka tamandua tuli się do swojej mamy. To nagranie jest hitem. Nic słodszego dziś nie zobaczycie! [WIDEO]

Tajemniczy zgon 30-latki w Poznaniu. Była w stanie głębokiej hipotermii

Nie żyje 30-latka, która trafiła do szpitala w Poznaniu w stanie głębokiej hipotermii - informuje "Głos Wielkopolski". Do zdarzenia doszło w środę, 14 grudnia, gdy nieprzytomną kobietę znaleźli w pobliżu mostu Dworcowego funkcjonariusze straży miejskiej. Poszkodowana została przetransportowana do szpitala HCP w Poznaniu, gdzie podjęto jeszcze próbę jej reanimacji, i to długotrwałą, ale bez skutku - Około 30-letnia kobieta została przywieziona z objawami głębokiej hipotermii, mogła już być w stanie śmierci klinicznej - powiedział "Głosowi Wielkopolskiemu" Lesław Lenartowicz, dyrektor placówki. Na razie nie ma informacji, by zmarła była osobą bezdomną. Sprawą jej tajemniczego zgonu zajęła się prokuratura, która zleciła zabezpieczenie ciała na potrzeby przeprowadzenia sekcji zwłok.

Sonda Czy dokarmiasz dzikie zwierzęta zimą? Tak, bardzo często, kocham zwierzęta Tak, ale sporadycznie, kiedy widzę, że może im grozić niebezpieczeństwo Nie, mogą się wtedy przyzwyczaić do dokarmiania Nie, w ogóle o to nie dbam