To zdjęcie przypomina, jak piękny był kiedyś rynek w Poznaniu. Zaledwie kilka lat temu! Bolesny widok

To nie jest remont - tylko degradacja centrum! Tak o tym, co się dzieje w sercu Poznania, na Starym Rynku i ulicach wokół - mówią mieszkańcy miasta i przedsiębiorcy. Wszyscy czekają na koniec prac, a jego niestety nie widać... Wiele osób wspomina, jak wyglądał Stary Rynek przed wielkim remontem. Jeden z artystów pokazał zdjęcie przed rozkopami. - Jak było normalnie, a nie to, co teraz. Nostalgia do tego co było skromnie, normalnie - pisze jedna z internautek.