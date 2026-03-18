Tragiczna śmierć uwielbianego burmistrza. Mieszkańcy są w szoku. "Trudno znaleźć słowa, które oddałyby ogrom tej straty"

To wydarzenie wstrząsnęło mieszkańcami Koźmina Wielkopolskiego. We wtorek wieczorem (17 marca) doszło do tragedii, w wyniku której zmarł wieloletni burmistrz miasta, Maciej Bratborski.

Jak podaje portal Ostrów24.tv, na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe – pojawiła się policja oraz zespół ratownictwa medycznego. Wezwano również prokuratora, który prowadzi czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia.

Śmierć samorządowca była ogromnym ciosem dla lokalnej społeczności. Maciej Bratborski pełnił funkcję burmistrza nieprzerwanie od 2002 roku, wcześniej przez dekadę był wiceburmistrzem. Był jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w regionie, a mieszkańcy cenili go za otwartość i bezpośredni kontakt.

Był doświadczonym samorządowcem i bardzo dobrym człowiekiem – mówi Super Expressowi Jacek Bartczak, burmistrz Raszkowa, który znał Macieja Bratborskiego.

Jego droga do samorządu była dość nietypowa. Sam podkreślał, że trafił tam przez przypadek. Wszystko zaczęło się w 1992 roku, kiedy gmina Koźmin nawiązała współpracę z holenderską gminą przy projekcie dotyczącym odnowy szkolnictwa ogrodniczego. Wówczas był świeżo upieczonym absolwentem Akademii Rolniczej w Poznaniu na wydziale ogrodnictwa.

Po studiach wyjechał na roczne stypendium do Holandii, a po powrocie rozpoczął pracę w samorządzie. Z czasem stał się jednym z filarów lokalnej administracji. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu administracji publicznej w Stanach Zjednoczonych.

Poza działalnością publiczną miał również swoje pasje. Był uzdolniony muzycznie – grał na gitarze i występował w zespole rockowym. Jeszcze w 2017 roku pojawił się na koncercie charytatywnym. Niestety, po wypadku i problemach z nadgarstkiem musiał zrezygnować z gry.

Jako burmistrz najbardziej cenił bezpośredni kontakt z mieszkańcami. Był dostępny, otwarty na rozmowy i – jak podkreślają mieszkańcy – zawsze można było do niego podejść i po prostu porozmawiać.

Trudno znaleźć słowa, które oddałyby ogrom tej straty. Odszedł Człowiek oddany swojej społeczności – życzliwy, zaangażowany, zawsze gotowy do działania i niesienia pomocy. Jego troska o mieszkańców oraz praca na rzecz rozwoju gminy na długo pozostaną w naszej pamięci - przekazała posłanka, Lidia Czechak.

Za swoją działalność został uhonorowany m.in. odznaką „Zasłużony dla województwa Wielkopolskiego” oraz nagrodą „Filar Samorządu Terytorialnego”, przyznawaną za wieloletnią i wybitną pracę na rzecz rozwoju lokalnego samorządu.

Z nieoficjalnych informacji, do których dotarła dziennikarka „Super Expressu”, wynika, że mężczyzna targnąć się na swoje życie. Śledczy na tym etapie nie udzielają jednak szczegółowych informacji, podkreślając, że postępowanie jest w toku.

Okoliczności tej tragedii wyjaśnia prokuratura. Dla wielu mieszkańców Koźmina Wielkopolskiego to jednak przede wszystkim osobista strata – odszedł człowiek, którego znali od lat i któremu ufali.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.