Pogoda w Poznaniu: 6-8 listopada

Nadchodzący weekend w Poznaniu upłynie pod znakiem dużej zmiany w pogodzie. Mieszkańcy mogą liczyć na suche dni, co z pewnością ułatwi planowanie czasu wolnego. Kluczowa okaże się jednak ewolucja temperatury i zachmurzenia – z dnia na dzień będzie robić się coraz chłodniej, ale jednocześnie bardziej słonecznie.

Pochmurny, ale najcieplejszy piątek

Początek weekendu, 6 listopada, będzie w Poznaniu najcieplejszym, ale jednocześnie najbardziej pochmurnym dniem. Niebo przez cały czas będzie szczelnie zasłonięte chmurami. Mimo to termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 9 stopni Celsjusza. Noc z piątku na sobotę przyniesie spadek temperatury do około 4°C. Powieje też bardzo słaby wiatr, którego prędkość nie przekroczy 2 m/s.

Słoneczna sobota z niższą temperaturą

W sobotę, 7 listopada, aura zmieni się diametralnie. Po chmurach z piątku nie będzie już śladu – prognozy zapowiadają bezchmurne niebo i dużo słońca. Ta zmiana będzie miała jednak swoją cenę w postaci niższej temperatury. W ciągu dnia słupki rtęci pokażą maksymalnie około 7°C. Znacznie chłodniejsza będzie noc, kiedy to temperatura spadnie do około 1 stopnia Celsjusza. Wiatr pozostanie słaby, osiągając prędkość do 2 m/s.

Mróz o poranku w niedzielę

Niedziela, 8 listopada, przyniesie kontynuację słonecznej pogody z bezchmurnym niebem, ale będzie to jednocześnie najzimniejszy dzień weekendu. Poranek przywita mieszkańców Poznania mrozem – termometry wskażą nawet -2°C. W ciągu dnia, mimo słońca, temperatura nie zdoła przekroczyć 6 stopni. Wiatr będzie wiał z podobną prędkością jak w poprzednich dniach, czyli około 2 m/s.

Jak spędzić taki weekend w Poznaniu?

Brak deszczu to dobra wiadomość dla wszystkich, którzy planują spędzić czas na zewnątrz. Piątek, mimo pochmurnej aury, ze względu na najwyższą temperaturę może być dobrym momentem na dłuższy spacer. Z kolei słoneczna sobota i niedziela będą idealne na wszelkie aktywności na świeżym powietrzu. Warto jednak pamiętać o znacznie niższej temperaturze, zwłaszcza o porankach. Cieplejsze ubranie, czapka i szalik mogą okazać się niezbędne, aby w pełni cieszyć się słońcem bez ryzyka zmarznięcia.

Dane pogodowe: OpenWeather