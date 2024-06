Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Kto został europosłem z Wielkopolski? Wyniki exit poll

A to feler! Z selera wypełzł wąż! Mieszkanka Poznania najadła się strachu

Polak to rekordzista ostatnich miesięcy. Wygrał w zdrapce prawdziwą fortunę

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Polacy wybierają 53 europosłów

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbyły się się w niedzielę (9 czerwca). Lokale wyborcze w całej Polsce otwarte były w godzinach od 7 do 21. Polacy wybierali 53 z 720 wszystkich europosłów do PE.

Po godzinie 21:00 stacje telewizyjne TVP, TVN i Polsat podały szacunkowe wyniki wyborów oparte na badaniu exit poll, czyli na odpowiedziach udzielanych przez wyborców po wyjściu z lokalu wyborczego.

Kto został europosłem z Wielkopolski?

Z kolei zgodnie unijnymi przepisami, podawanie pierwszych wyników wyborów będzie możliwe dopiero po godz. 23, kiedy ostatnie państwo członkowskie UE zakończy swoje głosowanie (będą to Włochy). PKW wydała w tej sprawie specjalne wytyczne. Jak poinformowała szefowa KBW Magdalena Pietrzak, komisje wyborcze w małych obwodach, np. w obwodach odrębnych, czyli w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych czy w domach pomocy społecznej, gdzie głosuje często jedynie kilkunastu wyborców, nie będą mogły wywiesić protokołu na drzwiach przed godziną 23, nawet jeśli zdążą do tego czasu policzyć wszystkie głosy

Ostatnie wybory do Parlamentu Europejskiego odbyły się w 2019 roku. Wówczas wielkopolanie wybrali pięcioro europosłów. Są nimi: Ewa Kopacz, Leszek Miller, Zdzisław Krasnodębski, Andżelika Możdżanowska i Sylwia Spurek.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Wyniki exit poll

O godzinie 21:00 zamknięto w Polsce lokale. Wtedy też poznaliśmy wyniki exit poll przygotowane przez Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu. Tak prezentują się pierwsze wyniki:

Koalicja Obywatelska - 38,2 proc. (21 mandatów)

Prawo i Sprawiedliwość - 33,9 proc. (19 mandatów)

Konfederacja - 11,9 proc. (6 mandatów)

Trzecia Droga - 8,2 proc. (4 mandaty)

Lewica - 6,6 proc (3 mandaty)

Teraz rozpocznie się liczenie głosów. O wynikach PKW będziemy informować na bieżąco.