Zawaliła się ściana kamienicy! Dramatyczna akcja ratunkowa w Wągrowcu. W środku była starsza kobieta

Piotr Lis
Piotr Lis
2025-09-14 13:13

Wstrząsające wydarzenia w Wągrowcu! W niedzielę (14 września) około godziny 11:00, runęła ściana kamienicy. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Trwa dramatyczna akcja ratunkowa, a ulica Bydgoska od strony Rynku została zamknięta. Wstępne ustalenia wskazują, że w budynku znajdowała się jedna osoba − starsza kobieta. Czy staruszka przeżyła? Jakie są przyczyny tej katastrofy budowlanej? O szczegółach przeczytacie w artykule poniżej.

Dramat w Wągrowcu. Runęła kamienica na Rynku. Co się stało?

Wiadomość o zawaleniu się ściany kamienicy w Wągrowcu wstrząsnęła służbami i mieszkańcami. Na miejsce zdarzenia przybyły liczne zastępy policji i straży pożarnej, które zabezpieczyły teren i rozpoczęły akcję ratunkową.

Około godziny 11 policjanci zostali wezwani do zabezpieczenia miejsca działań ratowniczych w związku z runięciem ściany budynku przy ul. Bydgoskiej/Rynek − poinformowała w mediach społecznościowych Komenda Powiatowa Policji w Wągrowcu.

Wstępne informacje wskazują na to, że w momencie zawalenia się ściany w budynku przebywała jedna osoba − starsza kobieta. Na szczęście, jak informują służby, udzielono jej natychmiastowej pomocy medycznej. Dodatkowo, z budynku ewakuowano jeszcze jedną osobę.

Akcja ratunkowa w Wągrowcu

Po zabezpieczeniu terenu, służby ratunkowe przystąpiły do przeszukiwania gruzowiska.

Wstępnie przeszukano miejsce, nic nie wskazuje na to, żeby ktoś jeszcze mógł się znajdować w zawalonej kamienicy − podaje policja w opublikowanym komunikacie. Jednak, aby mieć pewność, na miejsce skierowano ciężki sprzęt, który ma pomóc w dokładnym przeszukaniu terenu.

Przyczyny katastrofy budowlanej w Wągrowcu na razie nie są znane. Będą one ustalane przez odpowiednie służby. Na miejscu zdarzenia trwają czynności wyjaśniające.

To, co wydarzyło się w niedzielne przedpołudnie (14 września) w Wągrowcu, na długo zostanie w pamięci mieszkańców. Zwykły, spokojny dzień nagle zamienił się w koszmar, kiedy fragment kamienicy runął z hukiem wprost na ulicę.

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Wągrowcu

Ściana kamienicy legła w gruzach! Dramatyczna akcja ratunkowa w Wągrowcu
8 zdjęć
Super Express Google News
Zawaliła się kamienica przy Sejmie. Okoliczni mieszkańcy są wstrząśnięci
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZAWALIŁ SIĘ BUDYNEK
ZAWALIŁA SIĘ KAMIENICA