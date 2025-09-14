Dramat w Wągrowcu. Runęła kamienica na Rynku. Co się stało?

Wiadomość o zawaleniu się ściany kamienicy w Wągrowcu wstrząsnęła służbami i mieszkańcami. Na miejsce zdarzenia przybyły liczne zastępy policji i straży pożarnej, które zabezpieczyły teren i rozpoczęły akcję ratunkową.

− Około godziny 11 policjanci zostali wezwani do zabezpieczenia miejsca działań ratowniczych w związku z runięciem ściany budynku przy ul. Bydgoskiej/Rynek − poinformowała w mediach społecznościowych Komenda Powiatowa Policji w Wągrowcu.

Wstępne informacje wskazują na to, że w momencie zawalenia się ściany w budynku przebywała jedna osoba − starsza kobieta. Na szczęście, jak informują służby, udzielono jej natychmiastowej pomocy medycznej. Dodatkowo, z budynku ewakuowano jeszcze jedną osobę.

Akcja ratunkowa w Wągrowcu

Po zabezpieczeniu terenu, służby ratunkowe przystąpiły do przeszukiwania gruzowiska.

− Wstępnie przeszukano miejsce, nic nie wskazuje na to, żeby ktoś jeszcze mógł się znajdować w zawalonej kamienicy − podaje policja w opublikowanym komunikacie. Jednak, aby mieć pewność, na miejsce skierowano ciężki sprzęt, który ma pomóc w dokładnym przeszukaniu terenu.

Przyczyny katastrofy budowlanej w Wągrowcu na razie nie są znane. Będą one ustalane przez odpowiednie służby. Na miejscu zdarzenia trwają czynności wyjaśniające.

To, co wydarzyło się w niedzielne przedpołudnie (14 września) w Wągrowcu, na długo zostanie w pamięci mieszkańców. Zwykły, spokojny dzień nagle zamienił się w koszmar, kiedy fragment kamienicy runął z hukiem wprost na ulicę.

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Wągrowcu