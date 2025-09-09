Podpułkownik Maciej "Slab" Krakowian zginął w katastrofie F-16 w Radomiu

Obok katastrofy lotniczej podczas ćwiczeń przed Radom Air Show nie sposób przejść obojętnie. W wypadku zginął ppłk Maciej „Slab” Krakowian, pilot związany z 31. Bazą Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach. Jako instruktor i lider zespołu F-16 Tiger Demo Team Poland reprezentował Polskie Siły Powietrzne na prestiżowych pokazach lotniczych w kraju i za granicą. O swoim lataniu mówił niezwykle. - To prędkość, hałas i manewry praktycznie na limitach tego samolotu. Dla mnie jednak jest to symbol profesjonalizmu, treningu i wytrwałości, którą każdego dnia pokazujemy w swojej codziennej pracy w służbie - podkreślał.

Czytaj tutaj: Kochał latanie i swoją rodzinę. Major Maciej Krakowian robił wszystko dla żony i dwóch bliźniaków

Niestety, ten ostatni lot skończył się dla niego tragicznie. Jego samolot runął na pas startowy podczas wykonywania skomplikowanego manewru. Przyczyny tragedii nie są jeszcze znane, od chwili katastrofy, śledczy cały czas pracują nad ustaleniem jej przyczyn, a wojskowi apelują o nierozpowszechnianie nieprawdziwych i niesprawdzonych informacji. Nad sprawą pracuje Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, prokuratura i Żandarmeria Wojskowa.

Pogrzeb ppłk Macieja Krakowiana o charakterze prywatnym

Podpułkownik Maciej Krakowian został pochowany w ubiegły piątek, 5 września. Maciej „Slab” Krakowian został pośmiertnie awansowany do stopnia podpułkownika. - Zrobimy wszystko, aby to, o co walczył, przetrwało - przekazał Sztab Generalny Wojska Polskiego, dodając, że odejście pilota pozostawia w sercach pustkę, której nic nie zapełni, ale jego duch, profesjonalizm i miłość do latania na zawsze pozostaną w pamięci.

Zgodnie z wolą rodziny, uroczystość miała charakter prywatny, dlatego nie uczestniczyli w niej przedstawiciele mediów. Teraz grób pilota przykrywają biało-czerwone kwiaty. Na skromnym, drewnianym krzyżu przyjaciele położyli czapeczkę z logotypem tygrysa - symbolem ukochanej jednostki zmarłego majora. Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią ze zdjęciami.

Słynny cytat na tabliczce. Widok grobu ppłk Krakowiana wyciska łzy

Na tabliczce na krzyżu widnieje też zdanie z kultowego filmu o "Avengersach": „Love You 3000”. Fraza pojawia się podczas rozmowy Tony'ego Starka (Iron Mana) z jego córką, gdy Tony kładąc ją do snu, oznajmił jej, że ją kocha. Dziewczynka zaczęła odwzajemniła się ojcu wyznaniem: "Kocham cię 3000”. Okazuje się, że nie wymyślili tego twórcy filmu, ale sam aktor, odgrywający rolę Iron Mana, Robert Downey Jr. Zainspirowało go jego dziecko, które tak do niego powiedziało i aktor uznał, że to doskonale pasuje do filmu. Teraz, dla wielu zdanie „Love You 3000” oznacza głęboką, prawdziwą i nieograniczoną miłość. Dlaczego pojawiło się na grobie pilota?

Maciej „Slab” Krakowian był nie tylko bohaterem przestworzy, ale przede wszystkim kochającym ojcem i mężem. Osierocił dwóch 4-letnich chłopców. Mjr Maciej Krakowian był absolwentem prestiżowej Akademii Sił Powietrznych USA w Colorado Springs, miał na swoim koncie ponad 1 400 godzin nalotu (w tym około 1 200 na F-16). Przez 17 lat służył w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach jako instruktor-pilot i lider zespołu pokazowego F-16 Tiger Demo Team Poland. Został także uhonorowany prestiżową nagrodą 'As the Crow Flies Trophy' podczas pokazów RIAT 2025.