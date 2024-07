Żołnierz zginął w strasznym wypadku. Jednostka w żałobie. "Odszedł nasz kolega, przyjaciel..."

Do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę, 21 lipca. Żołnierz 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej zginął w wypadku samochodowym. Kpt. Anna Dominiak, rzecznik prasowy brygady, przekazała dziennikarzom „Interii”, że żołnierz nie pełnił wtedy obowiązków służbowych, ponieważ przebywał na urlopie.

„W nieszczęśliwym wypadku samochodowym na „wieczną wartę” odszedł nasz kolega, przyjaciel, żołnierz 17 WBZ.Łącząc się w żałobie i smutku przekazujemy Rodzinie i Bliskim wyrazy współczucia 🕯️ – napisała jednostka w mediach społecznościowych.

Kolejny wypadek w szeregach polskiego wojska

Nie jest to jedyna tragiczna informacja, która dotknęła Wojsko Polskie w ostatnim czasie. 12 lipca 2024 roku doszło do śmierci pilota myśliwca szkoleniowego M-346 Bielik, który rozbił się w Gdyni. Do zdarzenia doszło ok. godz. 13 na lotnisku, gdy mężczyzna brał udział w treningu przed sobotnim pokazem z okazji 30-lecia Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. Jego samolot z nieznanych przyczyn spadł na ziemię, uderzając o płytę, po czym doszło do eksplozji.

