Ujawniono przyczynę śmierci młodej żyrafy Vespy. Przeżyła zaledwie kilka dni

Ewa Ruszkiewicz
Ewa Ruszkiewicz
Anna Kisiel
Konsultacja: Anna Kisiel
2025-10-29 15:30

Nie żyje kolejne zwierzę w poznańskim ogrodzie zoologicznym. Zmarła młoda żyrafka Vespa, nie przeżyła nawet dwóch tygodni. Już wiadomo, dlaczego doszło do tragedii. Szczegóły w artykule.

Nowe ZOO Poznań

i

Autor: Koroniec, CC/ CC BY-SA 4.0 Koronawirus PARALIŻUJE poznańskie ZOO. "Prosimy o zrozumienie i przepraszamy"
Super Express Google News

Kolejny smutny dzień w poznański Zoo. Po śmierci uwielbianej słonicy Kingi, tym razem zmarła młoda żyrafka. Urodziła się 14 października, ale niestety mimo wysiłków opiekunów i weterynarzy, jej życia nie udało się uratować.

- Poród przebiegł normalnie, młoda wstała na nogi w standardowym czasie, z naszych obserwacji wynika, że próbowała pić siarę do matki - opisuje Remigiusz Koziński, kierownik Działu Nowego Zoo i Edukacji.

Gdy opiekunowie zwierząt zauważyli, że matka odsuwała się od Vespy i odmawiała karmienia, podjęto decyzję o dokarmianiu z butelki. I gdy już wydawało się, że wszystko będzie dobrze, bo żyrafka współpracowała z ludźmi i piła z butelki, niespodziewanie 28 października rano - zmarła.

- Wyniki sekcji wykazały wady rozwojowe w obrębie przewodu pokarmowego, przede wszystkim przełyku - tłumaczy Koziński. Podobny przypadek miał miejsce rok temu. Wtedy zmarła żyrafa po 8 dniach od narodzin i - jak powiedzieli pracownicy ogrodu - sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci były wady wrodzone, m.in. przerośnięte narządy wewnętrzne oraz dysfunkcja układu pokarmowego.

Polecany artykuł:

Nie przeżyła nawet dwóch tygodni. Kolejna śmierć w poznańskim zoo budzi pytania

Jak zauważa Remigiusz Koziński, po przenosinach żyraf do nowej siedziby i od śmierci samca Liptona w 2018 w obecnym budynku żyrafiarni nie udało się odchować żadnej żyrafy.

- Na poprzednich wybiegach było to możliwe. Był to trzeci poród żyraf w ostatnich latach, ojcem był samiec, który przyjechał w 2021 roku z Czech. Od tego czasu wszystkie porody były nieudane. Rodziły się żyrafy: martwa, z wadami wrodzonymi nerek i przewodu pokarmowego lub wadami rozwojowymi przełyku - jak w przypadku żyrafy Vespy - mówi smutno pracownik Zoo.

Wiadomo już również, co przyczyniło się do niedawnej śmierci słonicy Kingi. - Sekcja zwłok Kingi wykazała znaczne zwyrodnienia stawów kolanowych, a jej stan musiał się pogarszać od co najmniej 5-6 lat. Zaobserwowano znaczne ubytki chrząstki stawowej, w następstwie doszło do zerwania więzadła krzyżowego w kolanie lewej kończyny -wyjaśnia Koziński, tłumacząc, że to zerwanie więzadeł było bezpośrednią przyczyną upadku. Uniemożliwiło też słonicy Kindze ponowne przyjęcie pozycji stojącej.

- Kinga przeżyła blisko 39 lat, co w przypadku słoni w Ogrodach Zoologicznych jest wiekiem zaawansowanym, chociaż raz jeszcze przypominamy - to nie wiek, ale wieloletnie pogarszanie się stanu stawów kolanowych było bezpośrednią przyczyną jej śmierci - mówi zoolog.

Pokazowe karmienie w myślęcińskim zoo to prawdziwy hit! Byliśmy na miejscu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki