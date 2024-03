11-letnią dziewczynkę na oczach policjanta potrącił samochód. Przechodziła przez pasy

Od pięciu pokoleń drapią pisanki wielkanocne. Niewiarygodne, co tworzą na jajkach!

Podkarpackie. Potrącenie 11-latki na przejściu dla pieszych w Radymnie

11-letnia dziewczynka została potrącona przez rozpędzony samochód na przejściu na ulicy Lwowskiej w Radymnie (woj. podkarpackie). Do tragicznego zdarzenia doszło w piątek 15 marca, po godzinie 15.

Wyroki dla przemytników broni i narkotyków

Świadkiem zdarzenia był policjant z komisariatu w Radymnie, sierż. szt. Łukasz Mróz, z wykształcenia ratownik medyczny, wracający po służbie do domu. Widząc, że dziewczynka została ranna, natychmiast udzielił jej profesjonalnej pierwszej pomocy do przyjazdu pogotowia. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala, na szczęście jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Sprawcą kolizji był 68-letni kierowca, mieszkaniec gminy Radymno. W chwili potrącenia 11-latki mężczyzna był trzeźwy. Policja apeluje o rozwagę na drodze.