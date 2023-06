Stalowa Wola. Atak nożownika. Zazdrość o dziewczynę w tle

Sąsiedzi Cypriana Cz. podkreślają, że był miłym i bardzo grzecznym chłopakiem, który pasjonował się motocyklami i miał samochód, którego zazdrościli mu koledzy. Chłopak miał w swoim garażu nieopodal bloku spędzać wiele godzin, jednak mieszkańcy nigdy się na niego nie skarżyli. Podkreślają, że Cyprian jest bardzo towarzyski, uprzejmy, grzeczny i pracowity - Z nikim nie wchodził w sfary, zawsze się odzywał na klatce, czy na mieście. Jego dziewczynę, taką czarnulkę to tylko dwa razy tutaj widziałam. Niczemu niewinny chłopak! Jeszcze ponoć 10 minut przed tym zdarzeniem wychodził z garażu. Potem miał przyjść ten bandyta i go zaatakować nożem - mówiła sąsiadka.

Na Cypriana Sz. z nożem rzucił się Wiktor S., również mieszkaniec Stalowej Woli. Zadał 27-latkowi kilka ran kłutych i zbiegł z miejsca zdarzenia. Po kilku godzinach policjanci zatrzymali napastnika w rejonie komendy policji.

- Prokuratura Rejonowa w Stalowej Woli prowadzi śledztwo przeciwko 18-letniemu Wiktorowi S., podejrzanemu o usiłowanie zabójstwa 27-letniego Cypriana C. - mówi prok. Adam Cierpiatka, szef Prokuratury Rejonowej w Stalowej Woli. Do zdarzenia doszło w środę (14 czerwca) w godzinach popołudniowych w Stalowej Woli w obrębie garaży znajdujących się przy ul. Popiełuszki. Jak dodaje prokurator, tłem zajścia była zazdrość o dziewczynę. - Mianowicie 18-latek motywowany tą okolicznością przy użyciu noża zaatakował pokrzywdzonego, zadając mu szereg obrażeń w klatkę piersiową oraz w plecy - mówi w rozmowie z "Super Expressem".

Wstępnie nie ustalono, by 18-latek był pod wpływem alkoholu, zabezpieczono jego krew do badań. W czwartek (15 czerwca) Wiktor S. został przesłuchany przez policję i usłyszał prokuratorskie zarzuty usiłowania zabójstwa, co jest zagrożone karą dożywotniego pozbawienia wolności.

- Podejrzany w czasie pierwszego przesłuchania przyznał się do ogłoszonego zarzutu usiłowania zabójstwa, jednak wyjaśnił, że nie chciał zabić, a potwierdził spowodowanie obrażeń nożem. - wyjaśnia Adam Cierpiatka. Podczas drugiego przesłuchania nastąpiła zmiana. - Wiktor S. nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa, odmówił składania wyjaśnień. Podtrzymał wyjaśnienia złożone wcześniej na policji i udzielał odpowiedzi tylko na pytania obrońcy- poinformował szef stalowowolskiej Prokuratury.

Prokuratura będzie wnioskować o tymczasowy areszt dla Wiktora S. Sąd zdecyduje o tym w piątek (16 czerwca).

Sonda Czy kiedykolwiek groził Ci ktoś nożem? Tak Nie