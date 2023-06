Horror maluszka

2,5-letni chłopczyk był katowany i gwałcony. Zakończono obserwację psychiatryczną jego matki

ap | PAP 14:21 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Danylo, ukraiński chłopczyk wycierpiał w swoim życiu niewyobrażalnie dużo. Miał zaledwie 2,5 roku, kiedy z obrażeniami trafił do szpitala. Jak dowiedziała się Polska Agencja Prasowa, 26-letni Vitalij S., współpodejrzany o usiłowanie zabójstwa małego synka swojej partnerki, w połączeniu ze zgwałceniem dziecka ze szczególnym okrucieństwem i znęcaniem się nad nim, we wtorek (13 czerwca 2023) trafi do aresztu śledczego w Krakowie na obserwację psychiatryczną. Zakończyła się obserwacja matki chłopca.