i Autor: Shutterstock 24-latka, której córeczka zmarła w szpitalu w Stalowej Woli, obarcza o to winą lekarzy, zdj. ilustracyjne

Zawinili lekarze?

24-latka straciła dziecko. W szpitalu kazali jej tylko czekać? Nie usłyszała nawet "przepraszam"

24-latka, której córeczka zmarła w szpitalu w Stalowej Woli, obarcza o to winą lekarzy. Kobieta zgłosiła się do placówki ze złym samopoczuciem i po terminie porodu, ale mimo że czuła, że coś jest nie tak, ale słyszała, że ma czekać, bo nie było decyzji o przeprowadzeniu cesarskiego cięcia. Gdy po 4 dniach się na to zdecydowano, dziecko było już martwe.