Volkswagen uderzył w betonowy przepust. 27-letni kierowca w ciężkim stanie

Do tego dramatycznego wypadku doszło w Czaszynie. 27-letni kierujący volkswagenem uderzył w betonowy przepust. Młody mężczyzna został poważnie ranny. Przetransportowano go do szpitala. Sprawę wypadku bada policja.