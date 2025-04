Wielki Czwartek rozbrzmiewa tradycją! Bębny na ulicach Przeworska

Niedźwiedzie wtargnęły na posesję. Doszło do tragedii! To nie pierwszy raz

Ciężarna nastolatka trafiła do szpitala. Dramatyczny wypadek na Podkarpaciu

To jeden z ciekawszych zabytków na Podkarpaciu. Potężna budowla rzuca się w oczy

W Przeworsku stawiają na głośną tradycję

Mieszkańcy malutkiego Przeworska na Podkarpaciu są wierni swojej wielowiekowej tradycji. W Wielki Czwartek uderzenia w bębny rozeszły się po mieście szerokim echem. Również w Wielki Piątek w Przeworsku można spotkać doboszy. Hałas wywołany przez bębny (czasem to też drewniane naczynia) pojawia się niemal w każdej tutejszej legendzie. To prawdopodobnie właśnie ten hałas przyczynił się do wielkiego zwycięstwa mieszkańców dawnego Przeworska nad armią Tatarów.

Tradycja z bębnami sięga XVII wieku

Jedno z wyjaśnień pochodzenia tego zwyczaju jest następujące: w 1624 r. Tatarzy napadli na Przeworsk. Zaatakowali miasto od strony wschodniej – przypuścili szturm na warownię – klasztor oo. bernardynów. Kiedy doszło do spotkania tatarskiego dowódcy (agi) z gwardianem (przełożonym klasztoru) okazało się, że są oni kolegami ze szkół zagranicznych. Ugoszczony w refektarzu, wysłuchał próśb kolegi gwardiana, aby powstrzymać szturm i wymyślił fortel. Szturmu z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek nie będzie, bo dowódca uda chorobę.

Hałas, który ocalił miasto! Wielki Czwartek z bębnami w tle

Tymczasem mieszkańcy miasta mieli wziąć drewniane naczynia (cebrzyki, baryłki, niecki) i bijąc w nie, czyniąc wrzask – ruszyć od strony Mleczki na klasztor. Tatarzy pod wodzą niedoświadczonego dowódcy potraktują hałas jako odgłos potężnej odsieczy, która przybywa na pomoc i zawrócą. W nocy zmobilizowano chłopów z okolicznych wsi i przysiółków Przeworska: Mokrzanki, Studzianu, Grzęski. Ruszyli z naczyniami, z hukiem i hałasem. Zastępca chorego dowódcy przeraził się i zarządził zwinięcie obozu i odwrót. Rano miasto było wolne. Na pamiątkę odniesionego zwycięstwa usypano kopiec tatarski. Zaś od Wielkiego Czwartku do Wielkiej Niedzieli na ulicach Przeworska słychać bębnienie.

Na kopcu najpierw powstał obelisk w formie kolumny, później, choć zapewne jeszcze w XVII wieku, dodano ażurową kapliczkę. Na początku mieściła się w niej drewniana figurka Chrystusa Frasobliwego. Z czasem sam obelisk lekko się przechylił, a Chrystus Frasobliwy zaginął. Na jego miejsce wstawiono nową figurkę.

Od teraz co roku w Wielki Czwartek w mieście pojawiają się bębniarze i punktualnie o godz. 16 obwieszczają początek Triduum Paschalnego, czyli najważniejszych świąt dla chrześcijan. Tradycyjnie bębniarze czy też dobosze pojawią się na ulicach miasta w Wielki Piątek. Przeworszczanie zawsze ciepło witają doboszy, zatrzymują się, robią zdjęcia i otwierają okna by posłuchać bębnienia. To wciąż żywa tradycja którą pamiętają najstarsi mieszkańcy tego podrzeszowskiego miasteczka.

Sonda Co najchętniej pieczesz na Wielkanoc? Sernik Babka Drożdżowa Babka Piaskowa Mazurek Karpatka Pascha Wielkanocna Makowiec Babka Zebra