To była historia jak z filmu. W miejscowości Długie na Podkarpaciu w sobotę (1 lipca 2023) ktoś zostawił metalową paczkę, wypełnioną słodyczami i pieniędzmi (100 tysięcy złotych!) pod domem dziecka. Na metalowej skrzyni zawieszony był łańcuch i kłódka oraz kartka z napisem: "Proszę się nie bać. Paczka to darowizna, nic groźnego". Internauci przeprowadzili śledztwo, z którego wynikało, że to właśnie influencer Budda może stać za tą akcją. Do tej pory jednak tego nie potwierdził.

W czwartek (13 lipca 2023) Budda opublikował stories, z którego możemy się dowiedzieć, że to on stoi za podarowaniem skrzyni... i nie tylko.

- Cała Polska i główne wydanie Faktów, wiadomości, wydarzeń, a nawet drukowane gazety gadały na temat skrzyni pod domem dziecka koło Krosna. A co jeśli powiem wam, że to tylko i wyłącznie pierwsze pięć minut w filmie? Co jeśli powiem wam, że było tego znacznie więcej a mało tego, że odwiedziliśmy siedem województw a w akcjach wzięły udział tysiące z was? A cała sytuacja na przykład w domu dziecka, była monitorowana z powietrza od samego początku do samego końca? Jeden milion złotych, wyprawa całą ekipą po Polsce i wy jako moi odbiorcy w roli głównej. Co działo się poza akcjami, które nagłośniły media? Dlaczego to zrobiliśmy? O co w tym wszystkim chodzi? W sobotę godz. 14:00 do zobaczenia! - można usłyszeć na stories.

Okazuje się, że ekipa influencera odwiedziła siedem województw w ramach akcji "1 million tour = 1 000 000 = dla was".

Budda - kim jest?

Budda to pseudonim, którego używa Kamil Labudda w internetowym świecie. Ma 24 lata, na Youtube prowadzi kanał Budda. TV , który ma już 1,29 mln subskrybentów, co stawia go wysoko w stawce polskich Youtuberów. Kanał Buddy skierowany jest głównie do fanów motoryzacji. Na swoim koncie Budda ma też hitowy kawałek "Zapach Wanilii". Wydał album "Rozdaję Karty".

Rolnicy. Podlasie. Gienek wsuwa kanapkę, którą znalazł w stodole Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.