Jaka będzie pogoda w czwartek 28.11.2024?

Jaka będzie pogoda w czwartek? Z informacji, które przekazali eksperci IMGW wynika, że czeka nas chłodny dzień, pełen pogodowych niespodzianek. Będzie pochmurno, miejscami spadnie deszcz, możliwy śnieg. Nad morzem burze! Do tego wszystkiego czeka nas silny wiatr.

Pogoda na 28 listopada

Synoptycy z IMGW przekazali, że w czwartek (28 listopada) zachmurzenie będzie duże.

- Okresami opady deszczu, w obszarach podgórskich także deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. Nad morzem możliwe burze. Na wschodzie miejscami wysokość opadów do 10 mm. W Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm - czytamy na stronie IMGW.

Temperatura w czwartek

Termometry wskażą maksymalnie 10°C.

- Temperatura maksymalna od 4°C na północnym wschodzie do 9°C, 10°C na południu i południowym zachodzie - podaje IMGW.

Miejscami będzie mocno wiało! Eksperci IMGW podają, że wiatr w czwartek będzie umiarkowany i dość silny, na wybrzeżu także silny, do 40 km/h, w całym kraju porywisty, na przeważającym obszarze z kierunków południowych, na północy skręcający na północno-wschodni i północny. Porywy wiatru do 65 km/h, na wybrzeżu do 70 km/h, w rejonach podgórskich Karpat do 75 km/h, na Przedgórzu Sudeckim do 80 km/h. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 100 km/h, w Sudetach do 120 km/h. W drugiej połowie dnia w Tatrach zawieje śnieżne.

Pogoda na jutro. Noc z czwartku na piątek (28.11/29.11.2024)

Jak podaje IMGW, w nocy z czwartku na piątek (28.11/29.11.2024) zachmurzenie będzie duże, na północnym zachodzie większe przejaśnienia. Możliwy deszcz i śnieg.

- Okresami opady deszczu, w obszarach podgórskich także deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. Wysokość opadów na południu kraju miejscami do 10 mm. W Sudetach przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm, w Tatrach o 10 cm - podają eksperci IMGW.

Z informacji synoptyków wynika, że temperatura minimalna wyniesie od 1°C, 2°C miejscami na południu i wschodzie, około 3°C w centrum do 6°C na północnym zachodzie; chłodniej w dolinach karpackich 0°C, najcieplej na Półwyspie Helskim 7°C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, z kierunków zachodnich i północnych. Porywy wiatru początkowo na zachodzie i wybrzeżu do 60 km/h, w rejonach podgórskich Karpat do 70 km/h, na Przedgórzu Sudeckim do 75 km/h, stopniowo słabnące. Wysoko w Karpatach porywy do 80 km/h, w Sudetach do 90 km/h. Początkowo w Tatrach zawieje śnieżne.

