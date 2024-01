Horror na Podkarpaciu! Sąsiedzi odkryli zwłoki małżeństwa w mieszkaniu

Ksiądz Roman zamiast na tacę zbiera na WOŚP. "Nie wszyscy popierają to, co robi Jurek Owsiak"

W niedzielne południe 21 stycznia 2024 roku sąsiadka weszła do mieszkania Tomasza i Sylwii Z. w Ustrzykach Dolnych (pow. bieszczadzki) i ujrzała bezwładnie leżące ciała dwóch osób w dwóch różnych częściach mieszkania. To dobrze jej znane małżeństwo. Natychmiast zadzwoniła po pomoc. Na miejscu pojawiła się policja, prokurator i lekarz, który stwierdził zgon. Co było przyczyną śmierci małżeństwa? Na to pytanie nie można w tym momencie jednoznacznie odpowiedzieć. Jak ustaliliśmy w Prokuraturze Rejonowej w Lesku podczas oględzin nie ujawniono śladów na ciałach denatów, oraz w mieszkaniu, które mógłby by świadczyć, że ktoś przyczynił się do śmierci Tomasza i Sylwii Z. - Sekcję zwłok małżeństwa zaplanowano na środę. Wówczas będzie można coś powiedzieć o przyczynie zgonu. W tej chwili nie wiadomo z jakiego powodu zmarli- mówił Prokurator Rejonowa z Leska Maria Chrzanowska. Wiadomo, że para miała jedno małoletnie dziecko, które przebywa w rodzinie zastępczej, a samo małżeństwo miało nadużywać alkoholu. Oboje mieli około 40 lat. Jak udało się nam nieoficjalnie ustalić ciało Sylwii Z. i Tomasza Ż. leżały w dwóch różnych pomieszczeniach na łóżkach. Śledczy mieli zabezpieczyć butelki przypominające te w których sprzedawany jest alkohol, lub tym podobne substancje.