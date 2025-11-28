Jechały hulajnogą, potrąciły pieszą i uciekły! Ujawniono nowe informacje

Agnieszka Przystaś
2025-11-28 9:06

Do tego skandalicznego zachowania doszło w Rezszowie na ul. Dąbrowskiego. Dwie młode kobiety jechały hulajngą i potrąciły kobietę na wysokości przystanku. Postanowiły uciec z miejsca zdarzenia, a policja opublikowała nagranie.

  • W Rzeszowie na ul. Dąbrowskiego dwie kobiety na hulajnodze potrąciły pieszą i uciekły.
  • Policja opublikowała nagranie ze zdarzenia z prośbą o pomoc w identyfikacji sprawczyń.
  • Dzięki szybkiej reakcji świadków ustalono tożsamość kierującej.
  • Jakie konsekwencje poniesie nastolatka za swoje skandaliczne zachowanie?

Do zdarzenia doszło 17 października tuż przed godziną 16.00. Policjanci z Rzeszowa opublikowali nagranie, na którym widać skandaliczne zachowanie młodych dziewczyn. Jechały elektryczną hulajnogą, potrąciły pieszą i odjechały.

 O godz. 15.57 w Rzeszowie na ul. Dąbrowskiego nieustalona kierująca hulajnogą elektryczną, wraz z pasażerką, jadąc po chodniku nie ustąpiły pierwszeństwa pieszej, doprowadzając do jej potrącenia, po czym oddaliły się z miejsca zdarzenia - przekazali policjanci.

Skandal w Rzeszowie. Ujawniono nowe informacje

Mundurowi opublikowali nagranie z prośbą o kontakt każdego, kto rozpoznaje kobiety lub ma jakieś informacje na temat zdarzenia. Apel bardzo szybko przyniósł oczekiwane rezultaty.

- W krótkim czasie do komendy wpłynęło wiele zgłoszeń. Na ich podstawie ustalono tożsamość osoby kierującej hulajnogą. Okazało się, że to 16-latka. Wobec niej będą prowadzone dalsze czynności — przekazała "Faktowi" podkomisarz Magdalena Żuk, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie. Sprawa trafi do sądu rodzinnego ze względu na wiek nastolatki.

