Jechały hulajnogą, potrąciły pieszą i uciekły! Ujawniono nowe informacje

W Rzeszowie na ul. Dąbrowskiego dwie kobiety na hulajnodze potrąciły pieszą i uciekły.

Policja opublikowała nagranie ze zdarzenia z prośbą o pomoc w identyfikacji sprawczyń.

Dzięki szybkiej reakcji świadków ustalono tożsamość kierującej.

Jakie konsekwencje poniesie nastolatka za swoje skandaliczne zachowanie?

Do zdarzenia doszło 17 października tuż przed godziną 16.00. Policjanci z Rzeszowa opublikowali nagranie, na którym widać skandaliczne zachowanie młodych dziewczyn. Jechały elektryczną hulajnogą, potrąciły pieszą i odjechały.

O godz. 15.57 w Rzeszowie na ul. Dąbrowskiego nieustalona kierująca hulajnogą elektryczną, wraz z pasażerką, jadąc po chodniku nie ustąpiły pierwszeństwa pieszej, doprowadzając do jej potrącenia, po czym oddaliły się z miejsca zdarzenia - przekazali policjanci.

Skandal w Rzeszowie. Ujawniono nowe informacje

Mundurowi opublikowali nagranie z prośbą o kontakt każdego, kto rozpoznaje kobiety lub ma jakieś informacje na temat zdarzenia. Apel bardzo szybko przyniósł oczekiwane rezultaty.

- W krótkim czasie do komendy wpłynęło wiele zgłoszeń. Na ich podstawie ustalono tożsamość osoby kierującej hulajnogą. Okazało się, że to 16-latka. Wobec niej będą prowadzone dalsze czynności — przekazała "Faktowi" podkomisarz Magdalena Żuk, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie. Sprawa trafi do sądu rodzinnego ze względu na wiek nastolatki.

Zobacz także: Horror w Sanoku. Prokuratura ujawnia nowe fakty. Matka się broniła, ale zginęła od ciosów mieczem