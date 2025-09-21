Karpaty na widelcu z Robertem Makłowiczem w Rzeszowie. To, co działo się w sobotę, to nie wszystko!

Festiwal "Karpaty na widelcu" rozpocznie się korowodem i występami zespołów regionalnych.

Na scenie pojawi się Robert Makłowicz, który poprowadzi pokaz kulinarny i spotkanie z publicznością.

Sprawdź pełny program festiwalu, aby nie przegapić warsztatów, koncertów i innych atrakcji!

Karpaty na widelcu z jarmarkiem

Już w sobotę (20 września) na rzeszowskim Rynku można było spróbować i zakupić spożywcze wyroby - były miody, litewskie chleby, sery, dżemy, proziaki, soki, oleje naturalne - czego dusza zapragnie. Można też było zakupić rękodzieło - obrazy, biżuterię, pluszaki, dziergane torby i wiele innych.

Jarmark Karpacki z produktami spożywczymi i rękodziełem można odwiedzać jeszcze w niedzielę w godz. 11.00-20.00.

Karpaty na widelcu. Start Festiwalu - program

Sam Festiwal rozpocznie się uroczyście w niedzielę 21 września od tradycyjnego korowodu kucharzy, restauratorów, nauczycieli i uczniów z Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie. Początek o 11:30. Korowód ruszy spod fontanny multimedialnej, przejdzie ul. 3 Maja i Kościuszki aż do Rynku.

W godz. 13:00 - 18:00 na placu za Ratuszem czekać będzie na was scena folk- odbędą się na niej występy regionalnych zespołów pieśni i tańca. Natomiast o godz. 12.00 na scenie na Rynku festiwal Karpaty na widelcu zostanie uroczyście otwarty! Pojawi się również Robert Makłowicz. Podczas otwarcia przedstawione zostanie menu restauracji biorących udział w festiwalu.

Poza tym: