Karpaty na widelcu z Robertem Makłowiczem w Rzeszowie. To, co działo się w sobotę, to nie wszystko!

- Festiwal "Karpaty na widelcu" rozpocznie się korowodem i występami zespołów regionalnych.
- Na scenie pojawi się Robert Makłowicz, który poprowadzi pokaz kulinarny i spotkanie z publicznością.
- Sprawdź pełny program festiwalu, aby nie przegapić warsztatów, koncertów i innych atrakcji!
Karpaty na widelcu z jarmarkiem
Już w sobotę (20 września) na rzeszowskim Rynku można było spróbować i zakupić spożywcze wyroby - były miody, litewskie chleby, sery, dżemy, proziaki, soki, oleje naturalne - czego dusza zapragnie. Można też było zakupić rękodzieło - obrazy, biżuterię, pluszaki, dziergane torby i wiele innych.
Jarmark Karpacki z produktami spożywczymi i rękodziełem można odwiedzać jeszcze w niedzielę w godz. 11.00-20.00.
Karpaty na widelcu. Start Festiwalu - program
Sam Festiwal rozpocznie się uroczyście w niedzielę 21 września od tradycyjnego korowodu kucharzy, restauratorów, nauczycieli i uczniów z Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie. Początek o 11:30. Korowód ruszy spod fontanny multimedialnej, przejdzie ul. 3 Maja i Kościuszki aż do Rynku.
W godz. 13:00 - 18:00 na placu za Ratuszem czekać będzie na was scena folk- odbędą się na niej występy regionalnych zespołów pieśni i tańca. Natomiast o godz. 12.00 na scenie na Rynku festiwal Karpaty na widelcu zostanie uroczyście otwarty! Pojawi się również Robert Makłowicz. Podczas otwarcia przedstawione zostanie menu restauracji biorących udział w festiwalu.
Poza tym:
- O godz. 13.00 przy scenie folk zaplanowano warsztaty artystyczne dla dzieci "Sztuka na widelcu".
- O godz. 14.30, scena na Rynku - pokaz kulinarny Roberta Makłowicza.
- O godz. 15.15 na plac Farnym koncert zespołu DIRTY HORNS.
- 15.30, scena na Rynku - Aleksander Pitura opowieść o prawdziwych lodach rzemieślniczych i konkurs GELATO. O godz. 16.15, plac Farny „Na szlaku karpackich smaków”- spotkanie z Robertem Makłowiczem.
- 18:00, scena na Rynku - koncert OLICA
- 19:00, scena na Rynku - koncert DAGADANA