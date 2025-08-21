Kolumny pojazdów na drogach w całej Polsce. Wojsko z ważnym apelem do kierowców

Od połowy sierpnia do końca września spodziewany jest wzmożony ruch pojazdów wojskowych w całej Polsce, związany z ćwiczeniami „Żelazny Obrońca-25”.

Wojsko apeluje o szczególną ostrożność na drogach i przestrzeganie zasad ruchu drogowego, w tym zakazu wjeżdżania między pojazdy kolumny.

W ćwiczeniach weźmie udział 34 tys. żołnierzy, a ich celem jest zwiększenie zdolności obronnych Polski i NATO, bez wymierzania w inne państwa.

Jakie są szczegółowe zasady organizacji kolumn wojskowych i dlaczego nie należy publikować zdjęć z ich przejazdów?

Wzmożony ruch kolumn wojskowych związany jest z serią ćwiczeń „Żelazny Obrońca”, które w najbliższych tygodniach będą odbywać się m.in. na poligonach w całym kraju. Sztab Generalny Wojska Polskiego poinformował, że „pojazdy wojskowe będą przemieszczać się niemal we wszystkich województwach, na autostradach, drogach ekspresowych i krajowych”. - Przejazdy kolumn będą także elementem szkolenia - dodano.

Sztab zapewnił, że przemieszczanie się wojskowych kolumn jest koordynowane tak, aby minimalizować utrudnienia w ruchu drogowym - „kolumny są eskortowane przez Żandarmerię Wojskową i pododdziały regulacji ruchu, we współpracy z policją i władzami lokalnymi”.

Zgodnie z zasadami organizacji kolumn wojskowych, mogą one liczyć maksymalnie 20 pojazdów, a odległość między poszczególnymi kolumnami nie może być mniejsza niż 500 metrów. Kolumnę liczącą 6 albo więcej pojazdów rozpoczyna i kończy pojazd z pomarańczową tablicą z piktogramem 3 ciężarówek. Pojazdy w kolumnie mają ponadto widoczne chorągiewki: niebieską na pierwszym pojeździe i zieloną na ostatnim, wszystkie mają także włączone światła mijania lub drogowe.

Ponadto „kolumny stosują się do przepisów ruchu drogowego, z wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych (Żandarmerii Wojskowej lub pododdziałów regulacji ruchu)”. SGWP zwrócił uwagę, że „wyprzedzanie kolumn jest dozwolone, ale manewr musi być nieprzerwany, a wjeżdżanie między pojazdy zabronione”.

Wojsko zaapelowało też do kierowców o szczególną ostrożność, stosowanie się do poleceń osób zabezpieczających przejazd oraz zadbanie o bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu. Ponadto, jak podkreślono, nie należy publikować zdjęć, lokalizacji, dat ani godzin przejazdów kolumn, jak również danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych.

W zaplanowanych na wrzesień ćwiczeniach „Żelazny Obrońca” weźmie udział 34 tys. żołnierzy polskich i sojuszniczych, wyposażonych w ponad 600 sztuk sprzętu ze wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Ćwiczenia te będą największym tegorocznym wyzwaniem szkoleniowym dla polskiego wojska.

„Żelazny Obrońca” to ćwiczenia o charakterze federacji, czyli zespołu skoordynowanych różnych mniejszych manewrów. Jak podał Sztab Generalny, będą one prowadzone m.in. na poligonach w Orzyszu (woj. warmińsko-mazurskie), Nowej Dębie (woj. podkarpackie) i Ustce (woj. pomorskie), a także w tzw. terenie przygodnym, poza poligonami.

Ćwiczenie „Żelazny Obrońca” było w ostatnich miesiącach wskazywane jako reakcja Polski na zaplanowane na wrzesień na terenie Białorusi ćwiczenia Zapad-2025, w których udział ma wziąć - według słów prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego - nawet 150 tys. białoruskich i rosyjskich żołnierzy. Pytany o reakcję na rosyjsko-białoruskie ćwiczenia wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wskazał pod koniec maja właśnie na „Żelaznego Obrońcę”.

W lipcowym komunikacie Sztab Generalny WP zapewnił, że te ćwiczenia nie są wymierzone przeciwko żadnemu państwu. - Ich celem jest pokazanie jedności, profesjonalizmu oraz konsekwentnego zwiększania zdolności bojowych sojuszników NATO. To także dowód na to, że Siły Zbrojne RP przechodzą dynamiczną transformację, zwiększają swój potencjał obronny i stanowią kluczowy element systemu bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej - zaznaczono.

