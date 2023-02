Koziołek Gabryś pogryziony przez inne zwierzęta [WIDEO, GALERIA]

Młody koziołek trafił do przemyskiej Lecznicy z okolic Rzeczowa. W poniedziałek (13/02/2023) został znaleziony osłabiony, krwawiący i z ranami. Ludzie, którzy go dostrzegli przywieźli do Fundacji Ada. Tam weterynarze natychmiast wykonali badania. Gabryś miał wykonane zdjęcie RTG. Doktor Weronika Boruch, która zajmowała się rannym zwierzęciem mówiła, że badanie wykluczyło złamania u koziołka. -To może oznaczać, że został pogryziony przez inne zwierzęta. Ma sporo krwawiących ran, które musimy opatrzyć- mówiła. Sarny należą do bardzo delikatnych zwierząt. Jeżeli spędzą kilka godzin leżąc jest im bardzo trudno pomóc. Gabryś dostał najlepszą opiekę. Został opatrzony, zbadany i zrobiono wszytko, by ulżyć mu w cierpieniu. Teraz musi walczyć.