Krystyna została zamordowana we własnym domu. Na jej pogrzeb przyszła cała wieś

Ciało pani Krystyny (84 l.) znaleziono poniedziałek, 15 maja w jej domu w Hyżnem (powiat rzeszowski). Seniorka nie miała dzieci, mieszkała sama. Jej ciało znalazł siostrzeniec, który rano odwiedził kobietę, by zrobić jej zakupy. Według relacji sąsiadów była cała zakrwawiona, a w domu wszystko było poprzewracane tak, jakby ktoś czegoś szukał. Zdaniem śledczych bałagan w mieszkaniu wynikał z faktu, że Sławomir Dz. próbował zgwałcić starszą kobietę! Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie prowadzi śledztwo dotyczące śmierci i usiłowania gwałtu Krystyny Sz.

Z ustaleń prokuratury wynika, że do dramatu doszło w niedzielę (14 maja 2023) późnym wieczorem. Kobieta miała dobrowolnie wpuścić Sławomira D. do domu, ponieważ go znała. Mężczyzna miał jej pomóc w wykonaniu jakichś czynności domowych. Wtedy zaczął się horror. Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna próbował zgwałcić seniorkę, ale jak podaje prokuratura: "Zamierzonego skutku jednak nie osiągnął z przyczyn fizjologicznych leżących po jego stronie".

Początkowo Sławomir D. usłyszał zarzut usiłowania gwałtu oraz nieumyślnego spowodowania śmierci. Jednak jak poinformował prokurator Ciechanowski, przeprowadzona w dniu 16 maja 2023 roku sekcja zwłok wykazała, że kobieta została uduszona.

Sławomir D. usłyszał zarzut zabójstwa i usiłowania gwałtu.

Hyżne. Pożegnali zamordowaną seniorkę

Na pogrzeb pani Krystyny przyszła cała wieś. Kobieta została pochowana na cmentarzy w swojej rodzinnej wiosce. Uczestniczący w pogrzebie bliscy i sąsiedzi byli poruszeni tym, w jaki straszny sposób przyszło umrzeć kobiecie. Nie mogli uwierzyć w to, co się stało.

Areszt dla podejrzanego o zabójstwo Krystyny Sz. z Hyżnego