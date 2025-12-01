Mercedes uderzył w drzewo, pasażer nie żyje. Ujawniono informacje o kierowcy. Tragiczny wypadek w Rzeszowie

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2025-12-01 11:31

Wstrząsający wypadek w Rzeszowie. Na ulicy Langiewicza kierowca mercedesa, obywatel Tadżykistanu, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo. W wyniku wypadku jeden z pasażerów zginął na miejscu, a kierowca i drugi pasażer trafili do szpitala.

Mercedes uderzył w drzewo, pasażer nie żyje. Ujawniono informacje o kierowcy. Tragiczny wypadek w Rzeszowie

i

Autor: podkarpacka policja/ Materiały prasowe
  • Tragiczny wypadek w Rzeszowie: Mercedes uderzył w drzewo, jedna osoba zginęła.
  • Kierowcą okazał się 20-letni obywatel Tadżykistanu, który prowadził pojazd pod wpływem alkoholu.
  • Jakie konsekwencje czekają sprawcę i dlaczego doszło do tej tragedii?

Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę po godzinie 23:00 na ulicy Langiewicza w Rzeszowie. Jak informuje Komenda Miejska Policji w Rzeszowie, dyżurny otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym i niezwłocznie na miejsce skierowano patrole oraz ekipę wypadkową ruchu drogowego. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 20-letni kierujący mercedesem, obywatel Tadżykistanu, jadąc ulicą Langiewicza w kierunku al. Witosa, prawdopodobnie z nadmierną prędkością, na przejeździe kolejowym stracił panowanie nad pojazdem. „Zjechał na prawo i uderzył w przydrożne drzewo” – relacjonuje KMP w Rzeszowie.

W wyniku uderzenia jeden z pasażerów poniósł śmierć na miejscu. Drugi pasażer, również 20-letni obywatel Tadżykistanu, wraz z kierującym, z obrażeniami trafili do szpitala.

Zobacz też: Tragiczna śmierć Polaka pod Paryżem. 27-letni strażak zginął na francuskiej drodze. "Zawsze pogodny"

Polecany artykuł:

Ostatnie zdjęcie przed katastrofą. Niedługo potem śmigłowiec rozbił się pod Rze…

Kierowca miał 2,3 promila alkoholu

Funkcjonariusze ustalili, że kierujący mercedesem był nietrzeźwy. Badanie wykazało 2,3 promila alkoholu w jego organizmie. To stężenie alkoholu we krwi stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa na drodze i jest surowo karane przez polskie prawo.

Parkingowiec w centrum Szczecina świeci pustkami
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki