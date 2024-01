Ostrzeżenie pogodowe IMGW dla Podkarpacia. W tych powiatach będzie najzimniej

W ostatnich dniach przeraźliwe mrozy objęły teren całego kraju. W wielu regionach temperatura spadła nawet do -20, a bardzo lokalnie mogła zejść aż do -25 stopni Celsjusza. Takiej zimy nie było w Polsce od lat.

Chociaż synoptycy zapowiadali lekkie ocieplenie to w tych powiatach na Podkarpaciu wciąż będzie mroźnie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla nich kolejne ostrzeżenie pogodowe na 10 i 11 stycznia 2024 roku.

Ostrzeżenie meteorologiczne 1. stopnia przed silnym mrozem obowiązuje od godz. 6 rano 10 stycznia do 9 rano 11 stycznia i obejmuje następujące powiaty Podkarpacia: Tarnobrzeg, tarnobrzeski, mielecki, dębicki, ropczycko-sędziszowski, jasielski, kolbuszowski, strzyżowski, brzozowski, Krosno, krośnieński, sanocki, leski, bieszczadzki.

W tych powiatach na Podkarpaciu jest prognozowana temperatura minimalna w nocy 10 i 11 stycznia od -17°C do -15°C, lokalnie spadek do -19°C. Temperatura maksymalna w środę może wahać się od -10°C do -7°C, lokalnie -13°C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h.

