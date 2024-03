To będzie czas spotkań i ulgi. Przepowiednia mówi o zmianach ale nie dla każdego! Horoskop na weekend

Podkarpackie. Wypadek pod Przeworskiem. Kierowca bez prawa jazdy ciężarówką wjechał w samochód osobowy

W czwartek 7 marca w miejscowości Grzęska (woj. podkarpackie) pod Przeworskiem policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Przeworsku zostali wezwani do zdarzenia drogowego. Na miejscu zastali uszkodzony samochód osobowy, który wylądował w rowie.

Słodki Dzień Kobiet Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

W trakcie działań funkcjonariusze ustalili, że wypadek został spowodowany prze 32-latka, mieszkańca Przeworska, który prowadził samochód ciężarowy. Okazało się, że mężczyzna nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu poprzez niezastosowanie się do znaku "Stop" i wjechał prosto w audii. Podczas kontroli wyszło na jaw, że 32-letni mężczyzna nie miał uprawnień do kierowania pojazdami. Sprawa trafi do sądu.