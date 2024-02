Sekretarka Małgorzata S. miała grozić swojej przełożonej, szefowej Prokuratury Rejonowej w Przeworsku

O sprawie Małgorzaty S. z Przeworska rozmawialiśmy z prokurator Aurelią Skibą, Naczelnik I Wydziału Śledczego z Prokuratury Okręgowej w Krośnie, która prowadziła śledztwo dotyczące wysyłania gróźb pod adresem szefowej Prokuratury Rejonowej w Przeworsku.

- Prowadziliśmy sprawę Pani Małgorzaty S. Ona zakończyła się w grudniu 2023. Umorzono to śledztwo z powodu braku wniosku o ściganie pochodzącego od osoby uprawnionej - informowała prowadząca sprawę prokurator. – Pani Małgorzata S., która była pracownikiem sekretariatu w Prokuraturze Rejonowej w Przeworsku, w formie listownej groziła swojej przełożonej (prokurator Rejonowej z Przeworska - przyp. autora) popełnieniem przestępstwa na jej szkodę i szkodę jej małoletniego dziecka. Kobieta wysłała list w którym zawarła groźby uszkodzenia ciała, nękania i zniesławienia. Groźby te wzbudziły w pokrzywdzonej uzasadnioną obawę, że zostaną spełnione.

Nękana kobieta złożyła zawiadomienie o groźbach kierowanych pod adresem jej oraz jej dziecka, później jednak je wycofała.

- Zostało wszczęte postępowanie z zawiadomienia i wniosku pokrzywdzonej. Podejrzanej przedstawiono zarzut z art. 190 paragraf 1 Kodeksu Karnego(§ 1. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2- przyp. autora). Po przesłuchaniu pani pokrzywdzona cofnęła wniosek o ściąganie. Małgorzata S. z ostatnim dniem listopada 2023 zakończyła pracę w Prokuraturze Rejonowej w Przeworsku i, z tego co wiem, obecnie nie pracuje w ogóle w strukturach Prokuratury - dodała prokurator Skiba.

Dlaczego Małgorzata S. groziła szefowej?

Co sprawiło, że sekretarka zdecydowała się grozić szefowej prokuratury w Przeworsku? Okazuje się, że kobiety były ze sobą skonfliktowane na wielu poziomach, również tym osobistym.

- Groźby wobec Prokurator Rejonowej były związane z jej osobistym życiem. To zatarg na kanwie osobistych i służbowych spraw. To nie były groźby w związku z wykonywaną pracą i czynnościami służbowymi w czasie i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych prokuratora. Można powiedzieć, że był to konflikt organizacyjno-osobisty (…) - tłumaczyła prokurator Aurelia Skiba. – Ten konflikt dotyczył bardziej spraw organizacyjno-służbowych (nie procesowych prowadzonych przez prokuratora), a raczej spraw wewnątrz prokuratury. Tłem tego nieporozumienia wewnątrz były różne przyczyny: służbowe i towarzyskie, i ta pani wysłała anonimowy list. W czynnościach ustalono, że nadawcą tego listu jest jedna z pracownic sekretariatu. Oględnie mówiąc chodziło o sprawy organizacyjno-służbowo-towarzyskie - tłumaczyła Naczelnik I wydziału śledczego z Prokuratury Okręgowej w Krośnie.

Małgorzatę S. zatrzymano, bo zarejestrowały ją kamery. Jak udało się nam ustalić, obrazów było na tyle dużo, że prokuratura nie miała żadnych wątpliwości co do tego, kto list z pogróżkami napisał.

Prokurator Rejonowa z Przeworska do której Małgorzata S. wysyłała groźby nie chciała w ogóle rozmawiać o sprawie i zaznaczyła tylko, że dla niej sprawa jest zamknięta i nie chce do tego wracać.

Jacek Staszczak Prokurator Okręgowy z Przemyśla, zaznaczył, że umowę z Małgorzatą S. rozwiązano za porozumieniem stron i kobieta nie pracuje już w żadnej jednostce Prokuratury Okręgowej w Przemyślu.

