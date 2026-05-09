Pogrzeb arcybiskupa Józefa Michalika. Tłumy żegnały metropolitę. "Głos, który nie mógł milczeć"

Grzegorz Kluczyński
PAP
2026-05-09 14:14

Abp Józef Michalik spoczął w podziemiach przemyskiej archikatedry. W sobotnie południe duchowni, politycy i setki wiernych pożegnały jednego z najbardziej wpływowych hierarchów polskiego Kościoła ostatnich dekad. W homilii padły słowa o „głosie, który nie mógł milczeć, gdy zagrożona była prawda o człowieku”.

Uroczystości pogrzebowe abp. Józefa Michalika
Ostatnie pożegnanie metropolity

W Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu przed południem rozpoczęła się msza żałobna. Przed ołtarzem ustawiono drewnianą trumnę z ciałem abp. Józefa Michalika. Na wieku spoczywały symbole jego posługi: mitra, ewangeliarz, kielich mszalny i stuła.

W świątyni zgromadzili się kardynałowie, biskupi, duchowni z całej Polski, samorządowcy, przedstawiciele uczelni, rodzina i wierni. W imieniu prezydenta Karola Nawrockiego złożono wieniec. Liturgii przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz.

„Był głosem biskupów w czasach napięć”

W homilii przewodniczący KEP abp Tadeusz Wojda przypomniał, że gdy w 2004 roku abp Michalik stanął na czele episkopatu, znalazł się „w samym centrum napięć społecznych i politycznych”. Jak podkreślił, w okresie sporów i narastającej sekularyzacji zmarły hierarcha „reprezentował Kościół wobec świata polityki, kultury i mediów”.

Według metropolity gdańskiego misją abp. Michalika było „upominanie się o miejsce Boga w życiu publicznym”. Wszystkie inne kwestie – mówił Wojda – miały dla niego charakter drugorzędny.

Mocne słowa i kontrowersje

W homilii pojawił się również wątek relacji Kościoła z polityką. Abp Wojda cytował zmarłego metropolitę: Kościół „nie może zrezygnować z mówienia o tym, co uważa za niezgodne i nie do zniesienia dla godności człowieka”.

Przyznał, że stanowcze wypowiedzi Michalika często budziły krytykę i oskarżenia o mieszanie się w politykę. – „Były to słowa mocne, ale wypływały z poczucia odpowiedzialności i wiary” – podkreślił.

Złożenie do grobu

Po zakończeniu mszy metropolita przemyski abp Adam Szal poprowadził obrzęd ostatniego pożegnania. Odczytał m.in. słowa modlitwy:

„Mocno ufamy, że razem z wszystkimi, którzy umarli w Chrystusie, będzie miał udział w jego zmartwychwstaniu”.

Trumna z ciałem abp. Michalika została następnie złożona w podziemiach Bazyliki Archikatedralnej.

Kim był abp Józef Michalik?

Abp Józef Michalik zmarł 3 maja 2026 roku w wieku 85 lat. Przez dwie kadencje – od 2004 do 2014 roku – pełnił funkcję przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. To w tym czasie Polska weszła do Unii Europejskiej, zmarł Jan Paweł II, doszło do katastrofy smoleńskiej, a Kościół mierzył się z lustracją duchowieństwa i ujawnianiem przypadków pedofilii.

Był jednym z najbardziej rozpoznawalnych hierarchów w kraju, często zabierającym głos w sprawach społecznych i moralnych.

