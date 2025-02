Premier Wincenty Witos był więziony w jarosławskim sądzie!

Kolejne oszustwo na policjanta. To wystarczyło, żeby straciła 50 tys. zł. Policjanci alarmują

Wincenty Witos dał się zapamiętać jako postać wyrazista, niezłomna, pełna werwy i charakteru. Trzykrotnie sprawował funkcję premiera (od 24 lipca 1920 do 13 września 1921, od 28 maja 1923 do 14 grudnia 1923 i od 10 maja 1926 do 14 maja 1926), jego rząd został obalony w wyniku przewrotu majowego. W latach 1929–1930 jeden z przywódców Centrolewu.

W 1930 roku aresztowany przez władze sanacyjne, osadzony w twierdzy brzeskiej, oskarżony w tzw. procesie brzeskim o przygotowywanie zamachu stanu, skazany na 1,5 roku więzienia, udał się na emigrację do Czechosłowacji. Do kraju powrócił 31 marca 1939 po okupacji Czecho-Słowacji przez wojska niemieckie i utworzeniu Protektoratu Czech i Moraw. Po agresji III Rzeszy na Polskę internowany przez Niemców, odrzucił propozycję utworzenia rządu kolaboracyjnego. Po utworzeniu w czerwcu 1945 Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej powołany na wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Narodowej (nie podjął obowiązków), w 1945 prezes utworzonego przez Stronnictwo Ludowe „Roch” legalnego Polskiego Stronnictwa Ludowego (mikołajczykowskiego).

Jeden z najważniejszych, a także najbardziej wyrazistych i wpływowych polityków II Rzeczypospolitej. Wincenty Witos to bez wątpienia jeden z ojców niepodległej Polski. Kawaler Orderu Orła Białego.

Po szczeblach kariery politycznej wspinał się od najmniejszych urzędów. Od 1895 w Stronnictwie Ludowym, w latach 1908-1914 poseł do galicyjskiego Sejmu Krajowego, od 1909 do 1931 wójt rodzinnych Wierzchosławic. Poseł do austriackiej Rady Państwa (1911-1918), od 1914 w PSL "Piast" (prezes w latach 1918-1931) i w Naczelnym Komitecie Narodowym, później w Lidze Narodowej (1917-1918), prezes Polskiej Komisji Likwidacyjnej. Od 1919 poseł na polski Sejm.

Wincenty Witos został specjalnie zapamiętany w Jarosławiu na Podkarpaciu

Przywódca chłopów polskich był więziony w październiku 1939 r. przez hitlerowców w budynku Sądu Rejonowego w tym mieście. W budynku tym Wincenty Witos był więziony przez kilka tygodni, bezpośrednio po aresztowaniu w Cieszacinie Wielkim. Ustanowienie nowego osiedla Im. Wincentego Witosa w Jarosławiu znajduje także uzasadnienie w tym, że w okresie międzywojennym był częstym gościem odbywających się tam wieców i manifestacji chłopskich, organizowanych przez Stronnictwo Ludowe.

Dzisiaj przy wejściu do Sądu i Prokuratury od ulicy Jana Pawła II w Jarosławiu możemy zobaczyć tablicę upamiętniającą tamte zdarzenia. Warto zwrócić uwagę na ten kawałek muru przypominający o burzliwej historii Polski.