Protezy dla ofiar wojny w Ukrainie oraz pacjentów z Polski. Zapłacił król Arabii Saudyjskiej

Po raz kolejny Rzeszowskie Zakłady Ortopedyczne wspólnie z Fundacjami z Arabii Saudyjskiej (Alameen Organization i King Salman Humanitarian Aid), wykonały protezy dla osób zza naszej wschodniej granicy poszkodowanych w wyniku działań wojennych, oraz Polaków. Wszystkie koszty związane z nowymi kończynami pokrył król Arabii Saudyjskiej. Podobna akcja miała miejsce w październiku tego roku. Wówczas wykonano 17 protez (9 dla pacjentów z Polski i 8 dla Ukraińców).

Cała historia rozpoczęła się od tego, że przedstawiciele z Półwyspu Arabskiego informacje o Rzeszowskich Zakładach Ortopedyczny wyszukali w sieci. Niezwłocznie skontaktowali się z Mariuszem Grelą szefem tej instytucji i ustalili warunki współpracy. Po krótkich ustaleniach, szef RZO zaprosił do Rzeszowa Saudyjczyków i rozpętał lawinę pomocy. Początkowo do Rzeszowa miało przyjechać 4 osoby. W październiku było ich 14, a w grudniu już kilkadziesiąt. Od 9 do 14 polsko - arabski zespół wraz z naszymi specjalistami przygotował 35 protez dla amputowanych z Polski i Ukrainy.

- W projekt zaangażowany był kilkudziesięcioosobowy zespół techników protetycznych oraz wolontariuszy. Całość działań została sfinansowana przez saudyjską fundację. Pan Józef, który od 40 lat korzysta z protez po wypadku, postanowił zmienić swoje dotychczasowe rozwiązania. Dzięki wsparciu fundacji z Arabii Saudyjskiej otrzymał dziś nowe protezy. Pani Valentina z Ukrainy, która trzy lata temu straciła nogę w wyniku nowotworu, również otrzymała nową, nowoczesną protezę z wodoodpornym kolanem. Przez pięć dni intensywnych prac zespół techników protetycznych z Rzeszowa oraz doświadczeni wolontariusze z Fundacji im. Króla Salmana przygotowali aż 37 protez, w tym 7 dla dzieci. Współpraca rozpoczęła się od działań pomocowych Rzeszowskich Zakładów Ortopedycznych, które wcześniej samodzielnie wspierały poszkodowanych na Ukrainie - mówił Mariusz Grela, założyciel Rzeszowskich Zakładów Ortopedycznych.

Fundacja Alameen Organization i Fundacja Króla Salmana to międzynarodowe stowarzyszenie ochrony ofiar wojen i katastrof IRVD - ALAMEEN, działające w dziewięciu krajach, głównie w sektorze zdrowia. Obecnie przy współpracy z Centrum Pomocy Humanitarnej im. Króla Salmana w Arabii Saudyjskiej, ofiaruje pomoc, pod hasłem "Ludzkość Bez Granic", przyjeżdżając w miejsca, gdzie ich praca ma wymierną korzyść. Nie niosą wsparcia materialnego, a takie, które na pewno trafi do potrzebujących osób - czyli np. dedykowane protezy. W Polsce rozpoczęli działania w kontekście ukraińskim. Po pierwsze protetyka i dawanie amputowanym możliwości nowego życia i zastąpienie utraconej kończyny. W dalszych etapach zamierzają rozszerzyć swoją działalność na rehabilitację oraz inne kierunki.

Do Rzeszowskich Zakładów Ortopedycznych przyjechali najlepsi protetycy z Arabii Saudyjskiej i profesjonalni wolontariusze. To osoby, które mają ogromne doświadczenie i są absolwentami prestiżowych uniwersytetów specjalizujący się w kierunkach medycznych.

Zaangażowanie organizacji z Arabii Saudyjskiej w ten projekt wpisuje się w szerszą politykę humanitarną tego kraju. Jak zaznacza Zakwan Baaj, Królestwo Arabii Saudyjskiej od lat wspiera potrzebujących na całym świecie. - Królestwo zawsze chętnie wspiera potrzebujących i dzieli się odpowiedzialnością humanitarną ze społecznością międzynarodową - podkreślił.

Protezy dla Pacjentów są wykonane absolutnie za darmo. Fundatorem jest Alameen Organization i King Salman Humanitarian Aid, czyli organizacje spod egidy Króla Arabii Saudyjskiej.

- Współpraca z Saudyjczykami to wspaniałe doświadczenie. To bardzo rozśpiewana ekipa. Niesamowicie sympatyczni i profesjonalni zarazem. Zapowiedzieli dalsze działania w Rzeszowie i my z przyjemnością ugościmy ich u nas i będziemy z nimi pracować. W styczniu planowane jest przygotowanie protez dla osób z terenów dotkniętych powodzią - podsumował Mariusz Grela.