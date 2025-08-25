Sensacyjne odkrycie na Podkarpaciu. Archeolodzy odnaleźli ślady sprzed 5,5 tysiąca lat

Beata Olejarka
Beata Olejarka
Grzegorz Kluczyński
Konsultacja: Grzegorz Kluczyński
2025-08-25 12:18

W Orłach w powiecie przemyskim archeolodzy natrafili na wyjątkowe ślady najstarszego osadnictwa w regionie. Odkrycia, datowane na około 3,5 tysiąca lat p.n.e., rzucają nowe światło na dzieje ziemi przemyskiej i dowodzą, że już w epoce kamienia rozwijało się tu życie codzienne i kultura materialna. Jak podkreślają badacze, jama związana z ludnością kultury pucharów lejkowatych, oraz znalezione w niej zabytki należą do unikatowych na skalę Podkarpacia.

Super Express Google News

Skarby sprzed tysięcy lat

Badania rozpoczęto we wrześniu 2024 r., a ich celem była weryfikacja stanowisk archeologicznych na terenie Orłów. Zespół naukowców z Uniwersytetu Rzeszowskiego pod kierunkiem dr. Dariusza Króla natrafił na pozostałości jamy osadniczej sprzed 5,5 tysiąca lat. Znaleziska obejmują fragmenty ceramiki ozdobnej: puchary, amfory, naczynia z kryzą oraz charakterystyczne kubki z uchami. Przedmioty te były używane przez społeczność kultury pucharów lejkowatych – jednej z najważniejszych kultur neolitycznych Europy Środkowej, rozwijającej się od IV do III tysiąclecia p.n.e.

To właśnie ludność tej kultury jako jedna z pierwszych na naszych ziemiach zajmowała się nie tylko rolnictwem i hodowlą, ale także wznosiła monumentalne budowle ziemne i kamienne – tzw. grobowce megalityczne. Znaleziska z Orłów potwierdzają, że tereny dzisiejszego Podkarpacia były częścią tego szerszego kręgu cywilizacyjnego.

Polecany artykuł:

Mały niedźwiadek zauważył fotopułapkę i ruszył do ataku! Nagranie będzie hitem …

Ślady średniowiecznych mieszkańców

Na stanowisku odkryto również szkielet człowieka datowany na XI–XII wiek. To dowód, że miejsce to było użytkowane przez ludzi również w średniowieczu – okresie, gdy na ziemi przemyskiej przenikały się wpływy polskie i ruskie, a w pobliskim Przemyślu rozwijał się gród książęcy, jeden z najważniejszych na pograniczu.

Głos władz powiatu

Znaczenie tego typu odkryć najlepiej oddają słowa zamieszczone na stronie Starostwa Powiatowego w Przemyślu: „Obecnie, o przeszło tysiącletniej historii Przemyśla i Ziemi Przemyskiej przypominają cenne zabytki i pamiątki po wielopokoleniowej pracy zamieszkałych tu Polaków, Ukraińców, Żydów, a także, Niemców, Austriaków, Włochów, Czechów, Ormian, Szkotów i przedstawicieli innych nacji.”

Starostwo Powiatowe w Przemyślu niezwykłym odkryciem pochwaliło się w mediach społecznościowych: 

- W Orłach w powiecie przemyskim prowadzone są badania archeologiczne, które rozpoczęły się we wrześniu 2024 roku i z kilkumiesięczną przerwą trwają do dziś. Podczas prac natrafiono na wyjątkowo cenne znaleziska, sięgające początków osadnictwa na tych terenach. Najciekawszym odkryciem jest jama związana z ludnością kultury pucharów lejkowatych, datowana na około 5,5 tysiąca lat temu. W jej wnętrzu archeolodzy znaleźli liczne przedmioty codziennego użytku – m.in. fragmenty ozdobnej ceramiki w postaci pucharów, amfor, naczyń z kryzą oraz charakterystycznych kubków z uchami- czytamy. -Znaleziska te pozwalają lepiej poznać życie społeczności, które zamieszkiwały pogranicze dzisiejszej Polski i Ukrainy w epoce kamienia. W trakcie badań odkryto także szkielet człowieka pochodzący z XI–XII wieku, co dowodzi, że miejsce to było użytkowane przez ludzi również w średniowieczu.Badania w Orłach prowadzą archeolodzy z Uniwersytetu Rzeszowskiego pod kierownictwem dr. Dariusza Króla we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Przemyślu- podsumowano w poście, gdzie dodano dwa zdjęcia odkopanego szkieletu, wykonane przez Teresę Hałuszkę, Radną Powiatu Przemyskiego.  Odniesienie do wspólnej przeszłości mieszkańców regionu pokazuje, że także neolityczne i średniowieczne znaleziska z Orłów wpisują się w wielokulturową historię tych ziem.

Znaczenie odkrycia

Prace w Orłach to przykład, jak archeologia pomaga odtworzyć codzienność dawnych społeczności – od neolitycznych rolników po mieszkańców średniowiecznej wsi. Każdy fragment ceramiki i każdy pochówek to kolejne elementy układanki, które uzupełniają wiedzę o historii pogranicza polsko-ukraińskiego. Jak podkreślają badacze, odkrycia z Orłów mogą mieć istotne znaczenie dla dalszych badań nad rozwojem osadnictwa w Europie Środkowo-Wschodniej.

Niezwykłe znalezisko w Orłach.
4 zdjęcia
Quiz. Czy rozpoznasz podkarpackie miejscowości po opisie?
Pytanie 1 z 12
Znajduje się tu słynny zamek, który posiada m.in. park angielski.
Ruszył proces ws. ustawki na ul. Elektrownianej w Jarosławiu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ARCHEOLODZY
PODKARPACIE
SENSACYJNE ODKRYCIE
ODKRYCIE
ARCHEOLOGIA