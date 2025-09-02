Skoda zmiażdżona po zderzeniu z ciężarówką. Wypadek we Frysztaku

2025-09-02

Dramatyczny wypadek na drodze wojewódzkiej nr 988 w miejscowości Frysztak (powiat strzyżowski). W wyniku czołowego zderzenia samochodu ciężarowego Volvo ze Skodą, kierowca Skody trafił do szpitala. Policja wyjaśnia przyczyny i okoliczności tego zdarzenia. Droga wojewódzka nr 988 była zablokowana przez kilka godzin. Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci ze Strzyżowa, którzy kierowali ruchem wahadłowym.

  • Czołowe zderzenie ciężarówki Volvo ze Skodą miało miejsce na drodze wojewódzkiej nr 988 we Frysztaku.
  • Kierowca Skody, 51-letni mieszkaniec powiatu strzyżowskiego, został ranny i trafił do szpitala.
  • Droga była zablokowana na kilka godzin, a policja ze Strzyżowa wyjaśnia okoliczności wypadku.

Czołowe zderzenie ciężarówki ze Skodą pod Strzyżowem. Kierowca w szpitalu

Do wypadku doszło w poniedziałek, 1 września 2025 , tuż przed godziną 12:00. Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Strzyżowie, na drodze wojewódzkiej nr 988 we Frysztaku zderzyły się czołowo samochód ciężarowy marki Volvo oraz samochód osobowy marki Skoda. Siła uderzenia była tak duża, że osobówka została dosłownie zmiażdżona.

Jak informuje podkarpacka policja, w wyniku wypadku najbardziej ucierpiał 51-letni kierowca Skody, mieszkaniec powiatu strzyżowskiego. Mężczyzna z obrażeniami został przetransportowany do szpitala. Na miejscu wypadku pracowały służby ratunkowe, w tym policja i pogotowie ratunkowe. 41-letni kierowca ciężarowego Volvo, mieszkaniec powiatu krośnieńskiego, nie odniósł żadnych obrażeń.

Policja bada przyczyny wypadku

Po wypadku droga wojewódzka nr 988 była częściowo zablokowana przez kilka godzin. Policjanci wprowadzili ruch wahadłowy, co powodowało utrudnienia w ruchu. Kierowcy musieli liczyć się z opóźnieniami.

Policjanci ze Strzyżowa zabezpieczyli miejsce wypadku i przeprowadzili czynności dochodzeniowe.Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący ciężarowym Volvo był trzeźwy. Z uwagi na obrażenia jakich doznał kierujący Skodą nie było możliwości poddania go badaniu na stan trzeźwości.

Obecnie policja prowadzi dochodzenie w celu ustalenia dokładnych przyczyn i okoliczności tego wypadku. Apelujemy do wszystkich kierowców o zachowanie ostrożności na drodze i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drodze zależy od nas wszystkich!

Źródło: KPP Strzyżów

Wypadek w Sierczy
