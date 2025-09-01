Tragiczny wypadek w Bratkowicach. Motocyklista zginął na miejscu

Jak doszło do tragicznego wypadku w Bratkowicach? Policja wyjaśnia

Policjanci, pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej z Rzeszowa, zabezpieczyli ślady i przeprowadzili oględziny na miejscu zdarzenia. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca volkswagena był trzeźwy. Szczegółowe okoliczności wypadku są wciąż wyjaśniane.

- Jak wstępnie ustalili policjanci, kierujący motocyklem romet, 40-letni mieszkaniec powiatu rzeszowskiego, najprawdopodobniej podczas omijania pojazdu, stracił panowanie nad motocyklem, zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z nadjeżdżającym z przeciwnego kierunku volkswagenem – informuje Komenda Miejska Policji w Rzeszowie.

Weekendowa akcja policji

Podczas weekendu policjanci prowadzili akcję "Trzeźwość" na drogach Podkarpacia. Na drogach naszego województwa, funkcjonariusze skontrolowali ponad 20 tys. kierujących.

Mundurowi wyposażeni w przenośne urządzenia do badania stanu trzeźwości, skontrolowali 20 213 kierowców. Podczas prowadzonych działań, okazało się, że 35 z kontrolowanych kierowców wcześniej pili alkohol. U 15 kierowców badanie wskazało ponad 0,5 promila, odpowiedzą oni za przestępstwo. Pozostałych 21 odpowie za wykroczenie.

- Każdy kierowca, który zdecyduje się prowadzić samochód pod wpływem alkoholu jest potencjalnym zagrożeniem dla innych uczestników ruchu drogowego. Takie zachowanie jest nie tylko nieodpowiedzialne, ale przede wszystkim może mieć tragiczne konsekwencje. Równie niebezpiecznym zjawiskiem jest nieświadoma nietrzeźwość kierującego. Najczęściej ma ona miejsce, kiedy ktoś pił alkohol poprzedniego dnia i wydaje mu się, że w organizmie nie zostało po nim śladu. Dlatego, zanim wsiądziemy za kierownicę warto sprawdzić, czy na pewno możemy prowadzić - apelują policjanci.

