Sławosz Uznański-Wiśniewski połączył się z Rzeszowem! Jak jest w kosmosie? Zaskakujące odpowiedzi

Sławosz Uznański-Wiśniewski w kosmosie. Spotkanie z astronautą

Uczniowie z Podkarpacia mieli niepowtarzalną okazję porozmawiać ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim, który przebywa na ISS w ramach misji Ax-4. Pytania dotyczyły zarówno życia na stacji kosmicznej, jak i osobistych doświadczeń astronauty. Dzieci były ciekawe, co robi na stacji, jakie cechy charakteru są najważniejsze w tym zawodzie i jak smakują pierogi w kosmosie!

Madzia, 9-latka, zapytała o odczucia podczas podróży na ISS.

16-letnia Kasia dowiedziała się, jakie wcześniejsze doświadczenia pomogły Sławoszowi w karierze.

Szymon, 10-latek, chciał wiedzieć, co Uznański-Wiśniewski lubi robić najbardziej na stacji.

Pojawiły się również pytania o skafander i eksperymenty naukowe.

Łucja, lat 11, najwyraźniej bardzo poważnie myśli o podbiciu kosmosu. Spytała. jak powinna wyglądać ścieżka edukacyjna przyszłego astronauty - już od szkoły podstawowej!

Sławosz Uznański-Wiśniewski opowiedział o wyzwaniach związanych ze stanem nieważkości. Nie ukrywał, że sprawia mu to sporo frajdy, ale "trudno nie poobijać się o elementy wnętrza".

Zdradził również, że na ISS chodzi w normalnych ubraniach, nosi spodnie i koszulkę, a skafander zakłada tylko podczas startu i dokowania. Co najbardziej lubi robić w wolnym czasie? Oczywiście patrzeć na Ziemię z okna stacji. "Jest piękna i niebieska" - ten widok musi być niesamowity!

Kosmiczne menu i osobiste pamiątki

Jedno z pytań dotyczyło smaku pierogów w kosmosie. Uznański-Wiśniewski przyznał, że w kosmosie wszystko smakuje inaczej, ale cieszył się, że mógł zabrać ze sobą polski przysmak i podzielić się nim z załogą. Zdradził też, że zabrał ze sobą obrączkę żony, którą nosi na szyi. Każdy astronauta może zabrać ze sobą kilogram bagażu podręcznego. A my narzekamy na bagaż podręczny w tanich liniach lotniczych!

15-letni Bartek zapytał, kto zainspirował Uznańskiego-Wiśniewskiego do zostania astronautą. Polak odpowiedział, że była to jego mama. Astronauta podkreślił, jak ważne jest otwieranie drzwi młodym ludziom, aby mogli budować technologie i pracować w przestrzeni kosmicznej.

Uznański-Wiśniewski opowiedział również o technologiach testowanych podczas misji, które mogą mieć wpływ na przyszłą eksplorację kosmosu i ułatwić życie na Ziemi.

„To, co chciałbym zrobić, to otworzyć drzwi dla was wszystkich, żebyście mogli budować technologię i być astronautami, i pracować w przestrzeni kosmicznej albo budować sprzęt kosmiczny” - powiedział uczniom Sławosz Uznański-Wiśniewski. To spotkanie z astronautą było niesamowitą inspiracją dla młodych ludzi z Podkarpacia! Kto wie, może wśród nich są przyszli inżynierowie i astronauci, którzy podbiją kosmos? Tego im życzymy.