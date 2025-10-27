Śmiertelny wypadek w Żółkowie. Nie żyje 38-letni kierowca

Wypadek w Żółkowie

Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę (26 października 2025), przed godziną 22:00 w Żółkowie. Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Jaśle, ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący toyotą z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z jadącym z naprzeciwka oplem. Siła uderzenia była tak duża, że 38-letni kierowca Toyoty zginął na miejscu.

Niestety w wyniku odniesionych obrażeń, 38-letni kierowca toyoty poniósł śmierć na miejscu. Natomiast jego pasażerka oraz kierowca opla zostali przetransportowani do szpitala. - informuje mł. asp. Daniel Lelko.

Wypadek w Żółkowie. Policja i prokuratura wyjaśniają przyczyny tragedii

Na miejscu wypadku pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Jaśle. Zabezpieczono pojazdy, ślady oraz wykonano oględziny.

Dokładne okoliczności i przyczyny zdarzenia będą wyjaśniane w toku postępowania, które prowadzić będzie prokuratura - podaje mł. asp. Lelko.