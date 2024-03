Stworzyli Fabiana do zarabiania pieniędzy, kiedy przestał być potrzebny psiaka porzucono

Uroczy psiak o imieniu Fabian trafił do Centrum Adopcyjnego Fundacji Ada w Przemyślu, gdzie zaopiekowali się nim tamtejsi weterynarze. Smutna historię pięknego, porzuconego pieska opisano w internecie. -Fabian, ofiara ludzkiej chciwości i eksperymentów “hodowlanych”. https://pomagam.pl/pomocfabianowi Pies stworzony przez człowieka poprzez krzyżowanie szpica miniaturowego i huskyego. Skazany na UTYLIZACJĘ, bo nie wpasował się w chorą ludzką fantazję. Miał zarabiać pieniądze, nic innego się nie liczyło. Gdy nie przynosił takich zysków, jakby chciała ludzka bestia… postanowiono się go pozbyć, wyrzuć jak zepsutą zabawkę. Typ rasy POMSKY, potocznie nazywany King of Toy. To już mówi samo za siebie w jakim celu został stworzony. Nie godzimy się na taktowanie Zwierząt jak zabawki. Fabian trafił do nas w poszukiwaniu lepszej przyszłości i bezpiecznego azylu. Bo chociaż piękny na zewnątrz ma złamane serce, jest przerażony i niepewny o swoją przyszłość. Musimy wykonać wszystkie potrzebne badania i testy, aby wykluczyć choroby różnego podłoża. Potrzebne jest badanie echokardiograficzne serca, RTG i USG jamy brzusznej. Dodatkowo musimy zaszczepić Go na choroby zakaźne. Fabian jest przerażony, czy może na Ciebie liczyć?- zapytali pracownicy Ady. Teraz piesek jest w dobrych rękach, ale potrzebuje domu w którym ktoś go pokocha i okaże mu serce ze względu na jego charakter, a nie wygląd.

Od 5 pokoleń drapią pisanki wielkanocne Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.