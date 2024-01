Świetne wieści z domu pięcioraczków. Chodzi o Charliego

Dominika i Vincent Clarke na co dzień mieszkają we wsi Puchacze w gminie Horyniec-Zdrój na Podkarpaciu. W lutym 2023 usłyszała o nich cała Polska, kiedy na świat przyszły pięcioraczki - Charles Patrick, Henry James, Elizabeth May, Evangeline Rose oraz Arianna Daisy. Para wychowywała wcześniej siedmioro dzieci. Niestety, kilka dni po narodzinach odszedł Henry James.

Dziewczynki jedna po drugiej wracały do domu, z kolei Charli musiał przejść operację serca. Chłopczyk miał "dziurkę w sercu". Operacja się udała, ale chłopiec wciąż pozostawał w krakowskim szpitalu. Później lekarze zgodzili się na transport Czarusia do Rzeszowa. Okazało się, że zanim Czaruś trafi do domu, czeka go jeszcze jeden przystanek - hospicjum. Niedługo później gruchnęła cudowna informacja - Czaruś jedzie do domu!

Chłopczyk wciąż odżywiany jest przez specjalną sondę. Pani Dominika na nagraniu w mediach społecznościowych tłumaczyła, na czym ono polega. Przekazała też świetne informacje - Czaruś wziął swój pierwszy kęs!

- Przed nami jeszcze dużo pracy, ale cieszymy się każdym jego sukcesami celebrujemy każde małe zwycięstwo - tak jak wczoraj pierwszy kęs, dzisiaj pierwsze przewrócenie się na brzuszek - przekazała pani Dominika.

