Święto Niepodległości 2024. Ulubiony przysmak Polaków? Tam ustawiają się po niego kolejki! [ZDJĘCIA]

11 listopada cała Polska świętuje. To jeden z najważniejszych dni w kraju, bo przypomina wydarzenia z 1918 r. i odzyskanie niepodległości po 123 latach niewoli i zaborów. Polacy, świętując, chętnie sięgają po specjalne dania, by uczcić ten dzień. Bardzo popularna jest gęsina, ale to rogaliki na bazie tych świętomarcińskich są w Rzeszowie hitem! Ustawiają się po nie prawdziwe kolejki?