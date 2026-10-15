To nowy Cud Polski, ale nie każdy o tym wie. W Europie trudno szukać takiego drugiego!

Kościół w Haczowie (Podkarpackie) został wybrany jednym z "Nowych Cudów Polski 2026" w plebiscycie magazynu National Geographic Traveller.

Jest to największy gotycki drewniany kościół w Europie, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 2003 roku.

Obiekt datowany na XV wiek, położony obok trasy Krosno – Sanok, wyróżnia się wyjątkową drewnianą konstrukcją i bogatym wystrojem wnętrz.

Prestiżowy magazyn National Geographic Traveller opublikował właśnie wyniki plebiscytu Nowe Cuda Polski 2026. Czytelnicy magazynu wybrali najciekawsze według nich miejsca, które „znajdują się poza utartymi szlakami”. Oddano ponad 220 tys. głosów na 48 nominowanych miejsc. W taki sposób wybrano 16 nowych "cudów". Jednym z nich jest kościół w Haczowie.

- Wyjątkowa drewniana konstrukcja oraz bogaty wystrój wnętrz sprawił, że Kościół w Haczowie został wpisany w 2003 roku na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Obiekt jest również największym gotyckim drewnianym kościołem w Europie i ważnym punktem na Szlaku Architektury Drewnianej – czytamy opis w National Geographic Traveller.

Kościół w Haczowie. Miejsce, które trzeba odwiedzić

Dokładna data budowy kościoła w Haczowie nie jest znana, ale wyniki badań dendrochronologicznych wskazują na przełom lat 50. i 60. XV wieku. Położony jest obok trasy Krosno – Sanok. To największy tego typu kościół w Europie, ale jego potęga kryje się również we wnętrzu – znajdziecie tam niezwykłe polichromie.

Lista Cudów Natury 2026

Oto pełna lista „cudów”:

Dolnośląskie – Arboretum Wojsławice

– Arboretum Wojsławice Kujawsko-pomorskie – Mysia Wieża i Jezioro Gopło w Kruszwicy

– Mysia Wieża i Jezioro Gopło w Kruszwicy Lubelskie – Kraszczady

– Kraszczady Lubuskie – Gród Santok

– Gród Santok Łódzkie – Aflopark w Pabianicach

– Aflopark w Pabianicach Małopolskie – Krynica-Zdrój

– Krynica-Zdrój Mazowieckie – Otwock i Świdermajer

– Otwock i Świdermajer Opolskie – Zamek Książęcy w Niemodlinie

– Zamek Książęcy w Niemodlinie Podkarpackie – Kościół w Haczowie

– Kościół w Haczowie Podlaskie – Pojezierze Suwalskie i Jezioro Hańcza

– Pojezierze Suwalskie i Jezioro Hańcza Pomorskie – Kalwaria Wejherowska

– Kalwaria Wejherowska Śląskie – Szlak Orlich Gniazd

– Szlak Orlich Gniazd Świętokrzyskie – Rzeka Nida

– Rzeka Nida Warmińsko-Mazurskie – Kanał Elbląski

– Kanał Elbląski Wielkopolskie – Kraina 100 Jezior

– Kraina 100 Jezior Zachodniopomorskie – Chłopy