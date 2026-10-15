To nowy Cud Polski, ale nie każdy o tym wie. W Europie trudno szukać takiego drugiego!

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-10-15 11:31

Nie każdy wie, że to właśnie w Polsce znajduje się największy tego typu kościół w Europie. Niedawno został ogłoszony Cudem Polski. Nic dziwnego, bo każdy, kto widział go na własne oczy, jest zgodny, że to miejsce niezwykłe.

Zabytkowy drewniany kościół w Haczowie otoczony parkanem. O nowym Cudzie Polski z Podkarpacia przeczytasz na SE.
Autor: Henryk Sadura/ Shutterstock
  • Kościół w Haczowie (Podkarpackie) został wybrany jednym z "Nowych Cudów Polski 2026" w plebiscycie magazynu National Geographic Traveller.
  • Jest to największy gotycki drewniany kościół w Europie, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 2003 roku.
  • Obiekt datowany na XV wiek, położony obok trasy Krosno – Sanok, wyróżnia się wyjątkową drewnianą konstrukcją i bogatym wystrojem wnętrz.

Prestiżowy magazyn National Geographic Traveller opublikował właśnie wyniki plebiscytu Nowe Cuda Polski 2026.  Czytelnicy magazynu wybrali najciekawsze według nich miejsca, które „znajdują się poza utartymi szlakami”. Oddano  ponad 220 tys. głosów na 48 nominowanych miejsc. W taki sposób wybrano 16 nowych "cudów". Jednym z nich jest kościół w Haczowie.

- Wyjątkowa drewniana konstrukcja oraz bogaty wystrój wnętrz sprawił, że Kościół w Haczowie został wpisany w 2003 roku na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Obiekt jest również największym gotyckim drewnianym kościołem w Europie i ważnym punktem na Szlaku Architektury Drewnianej – czytamy opis w National Geographic Traveller.

Kościół w Haczowie. Miejsce, które trzeba odwiedzić

Dokładna data budowy kościoła w Haczowie nie jest znana, ale wyniki badań dendrochronologicznych  wskazują na przełom lat 50. i 60. XV wieku. Położony jest obok trasy Krosno – Sanok. To największy tego typu kościół w Europie, ale jego potęga kryje się również we wnętrzu – znajdziecie tam niezwykłe polichromie.

Lista Cudów Natury 2026

Oto pełna lista „cudów”:

  • Dolnośląskie – Arboretum Wojsławice 
  • Kujawsko-pomorskie – Mysia Wieża i Jezioro Gopło w Kruszwicy
  • Lubelskie – Kraszczady
  • Lubuskie – Gród Santok 
  • Łódzkie – Aflopark w Pabianicach
  • Małopolskie – Krynica-Zdrój 
  • Mazowieckie – Otwock i Świdermajer
  • Opolskie – Zamek Książęcy w Niemodlinie
  • Podkarpackie – Kościół w Haczowie 
  • Podlaskie – Pojezierze Suwalskie i Jezioro Hańcza
  • Pomorskie – Kalwaria Wejherowska
  • Śląskie – Szlak Orlich Gniazd
  • Świętokrzyskie – Rzeka Nida 
  • Warmińsko-Mazurskie – Kanał Elbląski
  • Wielkopolskie – Kraina 100 Jezior
  • Zachodniopomorskie – Chłopy
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