Wypadek

Tragiczne zderzenie z ciężarówką. Nie żyje 34-latek

ap 10:33 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Do dramatycznego wypadku doszło w Cmolasie. Samochód marki Renault Master zderzył się z ciężarówką. Niestety, życia 34-letniego kierowcy osobówki nie udało się uratować. Do szpitala trafił kierowca scanii, który chcąc uniknąć zderzenia wjechał do rowu.