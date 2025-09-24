Uciekał na hulajnodze przed policją! 14-latek szalał na drodze

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Policja
2025-09-24 16:59

Zaledwie 14-letni chłopak na hulajnodze pędził drogą z dużą prędkością, a gdy zobaczył policjantów, zaczął uciekać. Nastolatek został zatrzymany. Okazało się, że odblokował w swojej hulajnodze ograniczenie prędkości. Zdjęcia z nietypowego policyjnego pościgu mundurowi pokazali ku przestrodze. Sprawa trafi do sądu rodzinnego.

14-latek uciekał na hulajnodze przed policją. Sprawą zajmie się sąd rodzinny

Niecodzienny pościg rozegrał się w poniedziałkowe popołudnie w miejscowości Jadachy (gmina Nowa Dęba, woj. podkarpackie). 14-letni chłopiec uciekał przed policjantami na elektrycznej hulajnodze, a swoją brawurową jazdą stwarzał poważne zagrożenie zarówno dla siebie, jak i innych uczestników ruchu. Funkcjonariusze ruchu drogowego zauważyli nastolatka gnającego hulajnogą elektryczną po jezdni. Gdy młody kierowca spostrzegł radiowóz, zjechał na chodnik i – ignorując policyjne sygnały świetlne i dźwiękowe – przyspieszył, próbując uciec przed kontrolą. Policjanci ruszyli za nim, jednak chłopiec wjechał w teren, w którym nie było możliwości kontynuowania pościgu samochodem. Ostatecznie mundurowi zatrzymali go na drodze polnej.

ZOBACZ TEŻ: Policja pokazała upadek 11-latka na hulajnodze jako ostrzeżenie. Wideo daje do myślenia

Odblokowana hulajnoga i interwencja ojca. "Apelujemy do rodziców, aby interesowali się tym, jak i czym poruszają się ich dzieci"

Zatrzymanym okazał się 14-letni mieszkaniec gminy Nowa Dęba. Jak sam przyznał policjantom, hulajnoga miała odblokowaną prędkość, co pozwalało mu rozwijać znacznie wyższe tempo niż dopuszczają przepisy. Na miejsce wezwano jego ojca, a dokumentację z interwencji funkcjonariusze przekażą do sądu rodzinnego w Tarnobrzegu. Ten zdecyduje o dalszych konsekwencjach wobec nastolatka – od upomnienia, po zastosowanie środków wychowawczych. Mundurowi przypominają, że przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych są jasno określone – poruszać się nimi można wyłącznie po wyznaczonych drogach, a maksymalna dozwolona prędkość to 20 km/h. "Apelujemy do rodziców, aby interesowali się tym, jak i czym poruszają się ich dzieci. Zlekceważenie zasad bezpieczeństwa może skończyć się tragedią" – podkreślają policjanci.

Super Express Google News
Sonda
Czy twoje dziecko jeździ na hulajnodze elektrycznej?
Biały Dunajec. 11-latek bez kasku nie zapanował nad hulajnogą elektryczną. Mogło dojść do tragedii
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

HULAJNOGA ELEKTRYCZNA