Do tego tragicznego wypadku doszło w sobotę około godz. 11.30 na obwodnicy Strzyżowa w ciągu drogi wojewódzkiej 988. Jak przekazała PAP komisarz Katarzyna Kosturek z komendy w Strzyżowie, w wypadku uczestniczył samochód osobowy i motocykl. Policjanci na razie nie informują jak do niego doszło. Wiadomo tylko, że za kierownicą audi siedziała 43-letnia mieszkanka powiatu strzyżowskiego, a motocyklem jechał 45-letni mieszkaniec powiatu strzyżowskiego. - Kierowca jednośladu zginął na miejscu. 43-letnia kobieta, która prowadziła audi, została przewieziona do szpitala – powiedziała komisarz Kosturek.

Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają teraz szczegółowe okoliczności wypadku.

Kraków: tragiczny wypadek przy moście Dębnickim w Krakowie. Nie żyje czterech młodych mężczyzn